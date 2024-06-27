潤中國際（0202）公布，董事長兼非執董姜照柏於今日（6月27日）簽署了股份轉讓協議書，將Rich Monitor Limited已發行股本的51%及鵬欣控股有限公司已發行股本的51%轉讓給其兒子、公司執董姜孝恒。姜孝恒將被視為擁有潤中國際已發行股本總額的28%，成為公司主要股東。