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潤中國際董事長姜照柏悉數轉讓28%持股予兒子姜孝恒

潤中國際（0202）公布，董事長兼非執董姜照柏於今日（6月27日）簽署了股份轉讓協議書，將Rich Monitor Limited已發行股本的51%及鵬欣控股有限公司已發行股本的51%轉讓給其兒子、公司執董姜孝恒。姜孝恒將被視為擁有潤中國際已發行股本總額的28%，成為公司主要股東。

截至本公告日期，Rich Monitor Limited持有公司11.33億股或15.54%，鵬欣控股持有公司9.09億股股份或約12.46%，兩間公司均為公司主要股東。

在轉讓完成後，姜照柏將不再持有 Rich Monitor Limited及鵬欣控股任何權益，因此不再為公司的股東。 姜孝恒成為 Rich Monitor Limited及鵬欣控股的唯一實益擁有人，因此被視為擁有20.42億股或約28%。

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