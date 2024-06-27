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D‧PARK愉景新城打造《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》 瑪利歐、碧姬公主等現身與粉絲打卡

華懋旗下D‧PARK愉景新城將會舉辦《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》@D‧PARK，屆時商場中庭逾9000呎空間將會盛大打造成Nintendo Switch遊戲體驗館，設有不同的遊戲打卡場景及遊戲試玩區，讓粉絲們免費暢玩多款Nintendo Switch遊戲，包括《碧姬公主 表演時刻！》、《紙片瑪利歐RPG》、《瑪利歐vs.咚奇剛》、《瑪利歐賽車8 豪華版》等。

另外，6月底發售的全新遊戲《路易吉洋樓２ HD》體驗區首次登場，一眾機迷能夠於中庭搶先免費試玩。

任天堂的3位超人氣角色瑪利歐、路易吉及碧姬公主將攜手現身D‧PARK，活動期間逢星期日的指定時間舉辦見面會，跟粉絲們互動打卡。此外，顧客只要於體驗區完成遊戲試玩，並集齊指定挑戰印章後，即可換領Nintendo精心為大家準備的限定主題禮品。

 

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