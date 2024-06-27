資產負債表趨勢方面，銀行業貸款總額減少1%，其中在香港使用的貸款減少1.2%，在香港境外使用的貸款及貿易融資均下跌0.5%。期內中國內地相關貸款則減少。銀行業存款保持穩定，季內存款總額微跌0.2%，其中港元存款增加0.1%，美元存款則減少0.6%。整體貸存比率由上一季的62.8%微跌至2024年第一季的62.3%。

同期，信用卡貸款拖欠比率由0.3%微升至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率微升至0.08%。銀行體系的流動性及資本維持充裕，其中第1類機構的平均流動性覆蓋比率為176.1%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在3月底為21.1%，遠高於8%的國際最低要求。

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