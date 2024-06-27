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互太紡織全年少賺38% 末期息5仙

互太紡織（1382）公布截至3月底全年業績，股東應佔溢利跌37.8%至1.67億元，末期息5仙，盈利下跌主要因為較高的利息開支淨額約3430萬元，越南新廠房建立階段產生的前期經營虧損約3480萬元，以及公司投資Teejay產生的減值虧損約6420萬元，若剔除減值虧損的6420萬元，期內集團的股東應佔溢利減少約26.6%。全年度集團收入跌7%至46.65億元，由於銷量增加2.1%及平均售價減少8.9%的綜合影響所致。

展望未來，集團表示，短期而言，地緣政治形勢、通貨膨脹、利息開支及客戶採購政策等將仍滿佈挑戰，但管理層依然會堅持本身策略，並採取審慎財務政策及資金管理方式，以及借助資源重新調配及精 簡生產流程以降低成本，預期來年度的銷售額及盈利均會反彈，隨後相信會進入中期增長的軌跡。

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