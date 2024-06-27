互太紡織（1382）公布截至3月底全年業績，股東應佔溢利跌37.8%至1.67億元，末期息5仙，盈利下跌主要因為較高的利息開支淨額約3430萬元，越南新廠房建立階段產生的前期經營虧損約3480萬元，以及公司投資Teejay產生的減值虧損約6420萬元，若剔除減值虧損的6420萬元，期內集團的股東應佔溢利減少約26.6%。全年度集團收入跌7%至46.65億元，由於銷量增加2.1%及平均售價減少8.9%的綜合影響所致。
展望未來，集團表示，短期而言，地緣政治形勢、通貨膨脹、利息開支及客戶採購政策等將仍滿佈挑戰，但管理層依然會堅持本身策略，並採取審慎財務政策及資金管理方式，以及借助資源重新調配及精 簡生產流程以降低成本，預期來年度的銷售額及盈利均會反彈，隨後相信會進入中期增長的軌跡。
其他報道
D‧PARK愉景新城打造《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》 瑪利歐、碧姬公主等現身與粉絲打卡
山姆直運打殘港零售？ 摩通：香港屋企太細難重覆購買 影響有限
恒指收市跌373點 下試250天線 成交增至逾千億 國指見3個月最大跌幅
美高梅中國今年資本開支逾16億 料與張藝謀合作駐場表演第四季公演
盈透證券：紐交所技術故障致其損失4800萬美元 不排除採取法律行動
SpaceX要約方式高價出售內部股份 市值升至2100億美元
香港寬頻與Bowtie跨界合作 月費99元即享四合一醫療服務
滬深三大指數午後續跌 滬指以近日中低位收市 創板指險守1700點
Meta：蘋果7月起收取FB及IG亞太區廣告服務費 已推替代方案
LME研於港設金屬倉庫分三階段進行 首階段為研究法律問題料需時數月
致同：本港首季上市公司交易宗數升72% 全年整體交易量有望回升
渣打：CIES推出後錄6000人次查詢瀏覽 七成為40歲以上家庭客為主