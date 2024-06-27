該公司收入為15.8億元，較上一年度之8.04億元增加96.5%。年內虧損為4.6億元，而上一年度則錄得溢利3.7億元。年內集團應佔來自物業銷售（包括合營企業及聯營公司之貢獻）之總收益為31.3億元。

該公司凈虧損主要由於截至今年3月底止年度確認位於古洞北或粉嶺北新發展區之一個合營項目之應收合營企業款項減值虧損所致。

物業方面，商用物業收入5.6億元，住宅物業收入28.9億元，澳門物業206萬元，證券投資4446萬元。公司指出，他們擁有可觀的住宅項目銷售展望，將於可見將來實現，特別是於大眾化住宅領域，並將有助住宅物業組合的持續增長。

該公司採取審慎的風險管理以應對當前的挑戰，十分重視保持穩健的財務狀況。公司已於今年四月初成功為今年稍後到期的銀團貸款再融資，新的四年期可持續發展相關掛鈎定期貸款金額為13億元。

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