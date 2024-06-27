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國泰今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務 每周3班為期3個半月

國泰航空（0293）宣布，將於今年12月17日至2025年3月29日期間，復辦每周3班往返澳洲開恩茲的季節性直航服務，該航班會以設有兩個客艙級別的空中巴士 A330客機營運。

國泰指復辦相關航線後，於今年12月每周將營運73班往返香港與澳洲的航班，前往布里斯本、開恩茲、墨爾本、珀斯，及悉尼的5個目的地。

截至現時為止，國泰航空在2024年已將其環球航班網絡擴展至真奈、科倫坡及巴塞羅那。而在2024年10月28日，國泰航空亦將開辦往返利雅得的航班。與此同時，旗下香港快運的航班網絡今年亦新增了北京 (大興)、曼谷 (廊曼)、三亞及克拉克。

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