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新興光學全年虧損收窄至2837萬 派末期特別股息1.5仙

新興光學（0125）公布，截至今年3月底止全年虧損收窄至2837萬元，每股虧損10.79仙，派末期特別股息每股1.5仙。新興光學對上一個財年虧損3056萬元。

期內收入7.02億元，按年微跌0.4%，其中本集團ODM業務營業額減少6.53%至5.15億元，佔集團綜合營業額73.36%。

該公司表示，主要由於歐美地區通脹壓力上升及消費者購買力下降，導致消費產品的市場需求減弱，對集團的原設計製造（「ODM」）業務產生不利影響。

然而，亞洲地區ODM業務的增長，以及品牌眼鏡分銷業務在年內的顯著反彈，部分緩解對集團綜合營業額的負面影響。新興光學全年品牌眼鏡分銷業務營業額增長22.52%至1.85億元，佔集團綜合營業總額26.35%。

期內毛利率按年下跌4.82個百分點至10.67%，主要是由於回顧年內同業競爭激烈，導致售價下調的影響。

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