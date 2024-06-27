友和（2347）公布，截至3月底的全年純利按年增253.86%至2230.4萬元，每股基本盈利為0.0446元，派末期股息每股0.03元，按年增25%。
集團全年總商品交易額（GMV）達約9.263億元，按年跌約0.3%﹔全年收益達8.411億元，按年跌1.6%﹔實現整體毛利率約14.5%，按年跌0.8個百分點。截至2024年3月31日，集團處於淨現金狀況。
集團指，過去一年一直投放資源去探尋收購合併的機會，希望透過收購合併加快公司的發展，並看到不少好的機會，相信在不久的未來會有所行動。年內，公司在公開市場進行了持續的股份回購，管理層相信目前公司的股價未能反映公司實際的價值以及未來的潛在價值，適時的回購對所有股東都有利。
集團又提到，南下香港旅遊消費的行為改變以及港人北上消費已成為新常態，公司看到了不少在新常態下的新機會，像友和這類較年輕的公司或更容易把握這些新機會，當中包括將目標的消費群擴展至大灣區，或利用大灣區更便宜及更闊的資源來協助發展香港生意，並在過去一年已做了不少準備，希望在新財政年度會有具體的落地措施。
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