香港莊臣年內收入15.6億元，較上一年度之22.8億元減少31.4%，毛利錄得1億元，較上一年度之1.3億元減少20.3%，整體毛利率由約5.5%上升至6.4%。

該公司解釋，收益及溢利之減少主要由於政府的若干清潔合約未能成功續約，來自政府客戶的收益減少，拉低整體毛利；本年度來自香港特別行政區政府保就業計劃補貼及其他政府津貼與截至2023年3月31日止年度相比減少約4300萬元，以及部分固定費用於本年度期間下降幅度小於收益的下跌。

該公司補充，雖市場經濟活動逐漸恢復，但受全球經濟通脹及地緣政治形勢緊張的影響，加之「北上消費」已成為大部分香港人日常的生活模式，市場整體的消費力度仍然疲弱，香港經濟復甦的力度和速度均低於預期。疲弱的經濟使各行各業面對不同的經營困難，使原本業務重心並非政府清潔服務市場的參與者亦轉攻政府客戶市場，使競爭白熱化。

其他報道

周六福提交上市申請 去年門店數量已達4383家淨膁6.6億人幣

友和上財年多賺2.5倍 末期息增25%每股派3仙

新興光學全年虧損收窄至2837萬 派末期特別股息1.5仙

國泰今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務 每周3班為期3個半月

碧桂園除牌期限10月屆滿 正採取措施及進行全面重組

資本策略全年淨虧損4.26億元 不派末期息

互太紡織全年少賺38% 末期息5仙

港銀首季稅前利潤升5% 淨息差收窄至1.53%

【羅仕揚專欄】我獨自降級

D‧PARK愉景新城打造《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》 瑪利歐、碧姬公主等現身與粉絲打卡

滔搏：首財季零售及批發業務總銷售額錄中單位數跌幅

山姆直運打殘港零售？ 摩通：香港屋企太細難重覆購買 影響有限

潤中國際董事長姜照柏悉數轉讓28%持股予兒子姜孝恒

中糧包裝︰公眾持股量仍低於25% 正考慮替代方案提升比例

貿發局上調出口預測到9%至11% 對電子產品業前景樂觀

全日沽空金額增8% 恒生中國企業沽空增2.6倍

金管局：與法國央行展開批發層面央行數碼貨幣合作

胡錫進炒股一年總虧損7.5萬元人幣 承認是「韭菜」的一員

恒指收市跌373點 下試250天線 成交增至逾千億 國指見3個月最大跌幅

美高梅中國今年資本開支逾16億 料與張藝謀合作駐場表演第四季公演

花旗：維持港樓價跌一成預測不變 負租金收益率或抑制投資需求

盈透證券：紐交所技術故障致其損失4800萬美元 不排除採取法律行動

財經花生丨周大福「撈過界」 做國際技能大賽獎牌