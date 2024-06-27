文件顯示，集團前身「深圳市周天福」在2004年由控股股東李偉蓬及陳創金成立，翌年4月李偉蓬弟弟李偉柱收購陳創金的持股，公司於2012年更名為「周六福」。

周六福在港為人熟知，最大原因包括與周大福（1929）及六福（0590）名稱十分接近，集團於「風險因素」提到，營運風險包括有機會受知識產權侵權索賠，產生高昂的辯護費用以及可能擾亂業務；又指業務取決於「周六福」品牌的影響力，可能無法保護知識產權或受第三方的假冒、模仿或其他知識產權侵權。

集團擬將上市集資所得款項淨額用於擴大和加強銷售網絡；加強品牌市場知名度；改善產品供應及加強產品設計及開發能力；以及運營資金及一般企業用途。

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