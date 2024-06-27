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三新股明掛牌 老舖黃金跑贏暗盤升逾五成 帳賺2160元

將於明天上市的三隻新股天聚地合（2479）、嘀嗒出行（2559）及老鋪黃金（6181）今天收市後進行暗盤交易。當中老舖黃金（6181）暗盤升幅最厲害，在輝立、富途及耀才三個平台的暗盤價均較招股價高出超過五成，並且以在富途的造價最高，曾高見62.1元，比招股定價40.5元，高出53.3%。唯獨嘀嗒出行暗盤錄得跌幅，當中耀才及富途錄得的暗盤造價低見5.5元，比招股價6元低8.33%。其在輝立錄得的暗盤價跌得最少，跌幅達7%，低見5.58元。

老舖黃金既在三隻新股暗盤中錄得最大升幅，其成交亦是在三股中最多，共達3.22億元之譜。按每手100股未計手續費，帳面賺2160元。另一新股天聚地合，暗盤價則在耀才、富途及輝立三大平台較招股價每83.33元，分別高出26.7%、34.8%及32.6%，以在富途最高價112.3元計，每手50股未計手續費，相對招股價83.33元而言，帳面賺幅約1448.5元。該股在三個平台錄得的暗盤成交也達3179萬元。

至於嘀嗒出行方面，其在三個平台的成交額亦有2033萬元，為三隻明天上市的新股中，暗盤成交最少。按每手500股未計手續費，相對招股價6元而言，以耀才及富途錄得最低暗盤報價5.5元而言，約帳面蝕250元。

 

 

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