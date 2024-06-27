將於明天上市的三隻新股天聚地合（2479）、嘀嗒出行（2559）及老鋪黃金（6181）今天收市後進行暗盤交易。當中老舖黃金（6181）暗盤升幅最厲害，在輝立、富途及耀才三個平台的暗盤價均較招股價高出超過五成，並且以在富途的造價最高，曾高見62.1元，比招股定價40.5元，高出53.3%。唯獨嘀嗒出行暗盤錄得跌幅，當中耀才及富途錄得的暗盤造價低見5.5元，比招股價6元低8.33%。其在輝立錄得的暗盤價跌得最少，跌幅達7%，低見5.58元。
老舖黃金既在三隻新股暗盤中錄得最大升幅，其成交亦是在三股中最多，共達3.22億元之譜。按每手100股未計手續費，帳面賺2160元。另一新股天聚地合，暗盤價則在耀才、富途及輝立三大平台較招股價每83.33元，分別高出26.7%、34.8%及32.6%，以在富途最高價112.3元計，每手50股未計手續費，相對招股價83.33元而言，帳面賺幅約1448.5元。該股在三個平台錄得的暗盤成交也達3179萬元。
至於嘀嗒出行方面，其在三個平台的成交額亦有2033萬元，為三隻明天上市的新股中，暗盤成交最少。按每手500股未計手續費，相對招股價6元而言，以耀才及富途錄得最低暗盤報價5.5元而言，約帳面蝕250元。
其他報道
周六福提交上市申請 去年門店數量已達4383家淨膁6.6億人幣
國泰今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務 每周3班為期3個半月
D‧PARK愉景新城打造《Nintendo Switch 盛夏遊樂節》 瑪利歐、碧姬公主等現身與粉絲打卡
山姆直運打殘港零售？ 摩通：香港屋企太細難重覆購買 影響有限
恒指收市跌373點 下試250天線 成交增至逾千億 國指見3個月最大跌幅
美高梅中國今年資本開支逾16億 料與張藝謀合作駐場表演第四季公演
盈透證券：紐交所技術故障致其損失4800萬美元 不排除採取法律行動