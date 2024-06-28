道瓊斯工業平均指數收漲36點，升幅0.1%，報39164點。標普500指數收漲4點，升幅0.1%，報5482點。納斯達克綜合指數收漲53點，或0.31%，報17858點。

Salesforce升3.99%，報252.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而高盛跌2.17%，報445.96元，拖累道指65點。

科技股方面，蘋果(AAPL)收市報214.1元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL)收市報185.41元，升0.83%，亞馬遜(AMZN)收市報197.85元，升2.18%，Facebook母公司Meta(META)收市報519.56元，升1.25%，英偉達(NVDA)收市報123.99元，跌1.9%，微軟(MSFT)收市報452.85元，升0.15%，Tesla (TSLA)收市報197.42元，升0.53%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.44%，報512點。德國DAX指數收漲0.31%，報18210點；法國CAC 40指數跌1.04%，報7530點；英國富時100指數收跌0.56%，報8179點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.22%，報5801點。

美國2年期債息曾跌最多1.05%，是6月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4.6974厘，是6月26日4.6974厘後最低。收市報4.712厘，是6月19日後收市新低，當日報4.712厘。

美國10年期債息曾跌最多1.31%，是6月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.81%。低見4.2728厘，是6月26日4.2399厘後最低。收市報4.2864厘，是6月25日後收市新低，當日報4.2476厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至44.161基點，是6月26日50.779基點後最闊。收市報42.76基點，是6月25日後收市最闊，當日報49.69基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至110.529基點，是6月26日113.202基點後最闊。收市報108.906基點，是6月25日後收市最闊，當日報111.124基點。

金龍指數曾跌最多2.26%，是5月23日後最大跌幅，當日跌幅為4.01%。低見5798.29點，是4月19日5786.83點後最低。收市報5801.24點，是2月13日後收市新低，當日報5795.59點。

道指曾升最多0.31%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見39250.69點，是6月25日39423.26點後最高。收市報39164.06點，是6月24日後收市新高，當日報39411.21點。連升2日，累計升51.9點，對上一次連升2日是6月18日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月17日。

標指曾升最多0.24%，是6月26日後最大升幅，當日升幅為0.25%。高見5490.81點，是6月20日5505.53點後最高。收市報5482.87點，是6月18日後收市新高，當日報5487.03點。連升3日，累計升35點，對上一次連升3日是6月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月18日。

納指曾升最多0.49%，是6月26日後最大升幅，當日升幅為0.54%。高見17892.78點，是6月20日17936.79點後最高。收市報17858.68點，是6月18日後收市新高，當日報17862.23點。連升3日，累計升361.86點，對上一次連升3日是6月12日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月18日。

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