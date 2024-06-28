個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.79%，折合報371.3元；阿里巴巴（9988）跌2.42%，折合報70.64元；美團（3690）跌2.93%，折合報112.4元；匯控（0005）升0.04%，折合報68.29元；建行（0939）跌0.68%，折合報5.68元。

道期現跌0.06%；標期現升0.17%；納期現升0.29%。日本東證指數現升0.74%；韓國KOSPI指數現升0.08%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.55%。

VIX指數隔晚跌2.47%或0.31點，報12.24點。

紐油現升0.25%或0.21美元，報81.95美元；布油現升0.24%或0.2美元，報86.6美元；金價現跌0.15%或3.58美元，報2324.15美元；LME 銅期貨隔晚跌0.25%或24.5美元，報9515.5美元。比特幣現升0.12%或76.69美元，報61495.53美元；美國10年期債息現升0.13%或0.0059厘，報4.2923厘。

今日焦點股份可留意：

天聚地合（2479）上市，定價83.33元。

嘀嗒出行 （2559）上市，定價6元。

老鋪黃金（6181）上市，定價40.5元。

多間公司最快今日公布業績，包括，吉利（0175）、大快活（0052）、富臨（1443）、六福集團（0590）、謝瑞麟（0417）、皓天財經集團（1260）。

SPAC公司Vision Deal（7827）合併趣丸原上市申請失效，重新提交新上市申請。

敍福樓（1978）黃傑龍預告7月關4店。

中國恒大向恒大汽車（0708）提出委任3新董事並罷免另兩現任董事。

致豐（1710）子公司聯同哈薩克廣告公司達成戰略合作。

遠展（0035）年內盈利按年增逾三成至2.26億，正評估售其他非核心資產。

香港莊臣（1955）少賺43.5%，派末期息0.94港仙。

友和（2347）上財年多賺2.5倍，末期息增25%每股派3仙。

新興光學（0125）全年虧損收窄至2837萬，派末期特別股息1.5仙。

國泰（0293）今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務，每周3班為期3個半月。

碧桂園（2007）除牌期限10月屆滿，正採取措施及進行全面重組。

資本策略（0497）全年淨虧損4.26億元，不派末期息。

互太紡織（1382）全年少賺38%，末期息5仙。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售額錄中單位數跌幅。

潤中國際（0202）董事長姜照柏悉數轉讓28%持股予兒子姜孝恒。

中糧包裝（0906）︰公眾持股量仍低於25%，正考慮替代方案提升比例。

其他報道

經濟放緩 債息回軟 道指升36點 金龍指數見4個月收市新低

北水增持建行 減持聯合能源