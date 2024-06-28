恒指今早低開133點或0.76%，報17583點，大市成交金額26億元；國指今早低開56點或0.9%，報6267點。恒生科技指數開市報3546點，跌1.17%。上升股份比例為5.05%，下跌為8.48%，無升跌為86.46%。