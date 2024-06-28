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恒指低開133點 科指跌穿100天線 老鋪黃金升59% 天聚地合升35% 嘀嗒跌12%

恒指今早低開133點或0.76%，報17583點，大市成交金額26億元；國指今早低開56點或0.9%，報6267點。恒生科技指數開市報3546點，跌1.17%。上升股份比例為5.05%，下跌為8.48%，無升跌為86.46%。

藍籌3隻升，65隻下跌，14隻無升跌。中海油（0883）升1.15%，報22元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌4.97%，報72.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報22.8元，升1.79%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報29.6元，跌3.43%。

恒指高於250天線(17538.16點)。科指跌穿100天線(3579.85點)。

天聚地合（2479）上市，定價83.33元。開市報113元，升35.61%。

嘀嗒出行 （2559）上市，定價6元。開市報5.23元，跌12.83%。

老鋪黃金（6181）上市，定價40.5元。開市報64.5元，升59.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）開市報8.82元，跌0.9%。大快活（0052）無成交，報7.84元。富臨（1443）無成交，報0.144元。六福集團（0590）開市報17元，升1.92%。謝瑞麟（0417）無成交，報0.79元。皓天財經集團（1260）無成交，報0.186元。

SPAC公司Vision Deal（7827）合併趣丸原上市申請失效，重新提交新上市申請。無成交，報8.75元。

敍福樓（1978）黃傑龍預告7月關4店。無成交，報0.77元。

中國恒大向恒大汽車（0708）提出委任3新董事並罷免另兩現任董事。開市報0.435元，升2.35%。

致豐（1710）子公司聯同哈薩克廣告公司達成戰略合作。無成交，報0.244元。

遠展（0035）年內盈利按年增逾三成至2.26億，正評估售其他非核心資產。開市報1元，跌0.99%。

香港莊臣（1955）少賺43.5%，派末期息0.94港仙。無成交，報0.43元。

友和（2347）上財年多賺2.5倍，末期息增25%每股派3仙。開市報0.69元，跌1.43%。

新興光學（0125）全年虧損收窄至2837萬，派末期特別股息1.5仙。無成交，報0.65元。

國泰（0293）今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務，每周3班為期3個半月。開市報7.98元，跌0.25%。

碧桂園（2007）除牌期限10月屆滿，正採取措施及進行全面重組。停牌。

資本策略（0497）全年淨虧損4.26億元，不派末期息。無成交，報0.082元。

互太紡織（1382）全年少賺38%，末期息5仙。無成交，報1.53元。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售額錄中單位數跌幅。見52周低4.26元，開市報4.26元，跌3.18%。

潤中國際（0202）董事長姜照柏悉數轉讓28%持股予兒子姜孝恒。無成交，報0.113元。

中糧包裝（0906）︰公眾持股量仍低於25%，正考慮替代方案提升比例。無成交，報6.95元。

破頂股表現

破頂股包括，安碩印度（2836）創上市新高，見42元，開市報42元，升0.77%；金寶通（0320）創52周高，見0.47元，開市報0.47元，升4.44%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括長實集團（1113）低見29元，開市報29元，跌0.51%；京東健康（6618）低見21.05元，開市報21.05元，跌1.41%；中國中免（1880）低見48.85元，開市報48.85元，跌1.21%；知乎－Ｗ（2390）低見6.84元，開市報6.84元，跌3.25%。

創52周低，其中包括，新地（0016）低見66.9元，開市報66.9元，跌0.96%；農夫山泉（9633）低見36.6元，開市報36.6元，跌1.35%；建業實業（0216）低見0.7元，開市報0.7元，跌7.89%。

異動股

上升異動股，包括，老鋪黃金（6181）開市報64.5元，升59.26%；天聚地合(2479開市報113元，升35.61%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）開市報4.77元，升11.45%；生活概念（8056）開市報0.02元，升11.11%；中國上城（2330）開市報0.275元，升10%；雲智匯科技（1037）開市報0.249元，升8.26%；上美股份（2145）開市報44.55元，升8%；洪橋集團（8137）開市報0.215元，升7.5%；新焦點（0360）開市報0.108元，升6.93%；陽光１００中國（2608）開市報0.031元，升6.9%；利時集團控股（0526）開市報0.082元，升6.49%。

下跌異動股，包括，正乾金融控股（1152）開市報0.108元，跌22.3%；遠洋集團（3377）開市報0.32元，跌14.67%；嘀嗒出行 （2559）開市報5.23元，跌12.83%；荃信生物－Ｂ（2509）開市報20元，跌9.3%；第一服務（2107）開市報0.31元，跌8.82%；建業實業（0216）見52周低0.7元，開市報0.7元，跌7.89%；深圳高速公路股份（0548）開市報7.16元，跌7.85%；民生銀行（1988）開市報2.67元，跌7.61%；京能清潔能源（0579）開市報1.84元，跌7.07%。

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