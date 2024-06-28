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商務部提高免稅額度 相關股份個別發展 股價變動不大

內地商務部公布，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，具體措施由業務主管機關對外公告實施。早前，本報報道引述消息指，免稅額可能由5000元提高至低於3萬元。

中國中免（1880）創上市新低，見48.6元，現報48.85元，跌1.21%。

奢侈品股個別發展。周大福（1929）現報8.55元，升0.35%；普拉達（1913）現報58.7元，跌1.51%；六福集團（0590）見52周低16.32元，現報16.5元，跌1.08%；周生生（0116）見52周低7.2元，現報7.2元，跌0.14%；東方表行集團（0398）現報3.45元，無升跌；英皇鐘錶珠寶（0887）現報0.168元，無升跌；謝瑞麟（0417）現報0.79元，無升跌；新秀麗（1910）現報24.25元，跌1.02%。

化妝美容股方面，L'OCCITANE（0973）現報33.2元，無升跌；莎莎國際（0178）現報0.81元，跌1.22%。

商場股個別發展。太古地產（1972）現報12.38元，無升跌；九龍倉置業（1997）現報20.7元，跌0.72%；領展（0823）現報30.15元，升0.5%。

濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）現報5.3元，跌0.75%；美高梅中國（2282）現報12.22元，升0.66%；澳博（0880）現報2.66元，無升跌；永利澳門（1128）現報6.4元，跌1.08%；銀河娛樂（0027）現報36.3元，跌0.95%；金沙中國（1928）見52周低16.24元，現報16.32元，跌1.21%。

 

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