政府發言人表示，熱烈歡迎並衷心感謝中央政府建議，宣布將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由現行的5,000元人民幣（下同）提高至12,000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買3,000元免稅商品政策，額度合計15,000元。
新措施在七月一日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，並將於八月一日在所有口岸實施。
在新安排下，估算每年能為香港帶來額外約88億元至176億元購物消費額，經濟增加值約27億元至54億元。
行政長官李家超表示：「新措施可提升內地居民旅客在港購物的體驗，讓他們在購物時享有更大的自由度，有利於香港吸引更多旅客來港，推動多元化的旅遊發展。另一方面，措施亦可促進本港的零售市道，為本地經濟注入動力。」
內地提高港澳進境居民旅客免稅額至1.2萬元 保留口岸免稅店3000元免稅額
特區政府會展開宣傳，通知內地旅客以及相關業界新政策安排。此外，香港旅遊發展局亦將在七月十一日推出「香港‧樂在當夏」全新夏季宣傳項目，把握暑假旅客訪港的旺季，送出涵蓋交通觀光、美食及消費優惠的50萬份禮遇，總值超過一億元，並全力支持城中不同的大型消費推廣活動，包括即將由香港零售管理協會舉辦的第二屆「香港開心購物節」，與業界攜手重點吸引更多過夜旅客來港，鼓勵他們增加消費。
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