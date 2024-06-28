新措施在七月一日起適用於羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路等六個陸路口岸，並將於八月一日在所有口岸實施。

在新安排下，估算每年能為香港帶來額外約88億元至176億元購物消費額，經濟增加值約27億元至54億元。

行政長官李家超表示：「新措施可提升內地居民旅客在港購物的體驗，讓他們在購物時享有更大的自由度，有利於香港吸引更多旅客來港，推動多元化的旅遊發展。另一方面，措施亦可促進本港的零售市道，為本地經濟注入動力。」

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特區政府會展開宣傳，通知內地旅客以及相關業界新政策安排。此外，香港旅遊發展局亦將在七月十一日推出「香港‧樂在當夏」全新夏季宣傳項目，把握暑假旅客訪港的旺季，送出涵蓋交通觀光、美食及消費優惠的50萬份禮遇，總值超過一億元，並全力支持城中不同的大型消費推廣活動，包括即將由香港零售管理協會舉辦的第二屆「香港開心購物節」，與業界攜手重點吸引更多過夜旅客來港，鼓勵他們增加消費。

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