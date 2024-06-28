申洲國際（2313）現報74.65元，跌2.42%；裕元集團（0551）現報14.88元，跌4.25%。安踏（2020）現報75.7元，跌0.66%；李寧（2331）現報16.92元，跌1.17%。

Nike最近幾季業績持續疲軟，第四季網站、應用程式和商店銷售額下降了8%，低於市場預期，而該公司專注於自有銷售渠道而非躉售商的嘗試亦遇阻。

Nike第四季收入下滑1.7%至126億美元，低於市場預期。Converse表現尤為糟糕，由於北美和西歐銷售疲軟，收入大幅下降18%。

與此同時，當季大中華區實現銷售額18.6億美元，超過平均預期，每股純利也好於預期。

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