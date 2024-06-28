港元現報7.8077元升值12點子，曾貶值最多6點子，報7.8095元，亦曾升值最多14點子，報7.8075元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升71.14點子至4.97726%，是4月30日後最高；1星期HIBOR跌12.11點子至4.82506%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌4.24點子至4.64964%，是6月21日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.71點子至4.75375%，是6月20日後最低；6個月期HIBOR跌0.36點子至4.81137%，是6月24日後最低；12個月期HIBOR跌0.14點子至4.98899%，是6月26日後最低。

美元指數現報106.038升值0.132點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45841%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7584%，終止連續7日收窄，利差是2024年6月24日後最闊，當日差距為-0.8229%。

對上一次終止連續7日收窄，是2024年6月14日，當日利差報-0.9376%。

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