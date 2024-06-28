彭博社報道，隨著A股市場樂觀情緒消退，外資也在撤離中國資產。周四北向資金淨賣出A股近110億元人民幣，全月累計淨賣出已超過490億元，勢將扭轉此前連續四個月的淨買入，該淨賣出額度也邁向去年8月以來的單月最大。
港交所資料顯示，上日深股通淨賣出55.21億元人民幣ETF及股票，滬股通淨賣出54.35億元人民幣，總數近109.56億元。
摩根士丹利分析師Laura Wang等在報告中指出，由於市場在等待三中全會的召開並關注房地產市場對最新寬鬆措施的反應，預計A股市場情緒會維持波動。
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