彭博社報道，隨著A股市場樂觀情緒消退，外資也在撤離中國資產。周四北向資金淨賣出A股近110億元人民幣，全月累計淨賣出已超過490億元，勢將扭轉此前連續四個月的淨買入，該淨賣出額度也邁向去年8月以來的單月最大。