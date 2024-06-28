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彭博社：外資撤離中國資產 北向全月暫計淨賣出逾490億

彭博社報道，隨著A股市場樂觀情緒消退，外資也在撤離中國資產。周四北向資金淨賣出A股近110億元人民幣，全月累計淨賣出已超過490億元，勢將扭轉此前連續四個月的淨買入，該淨賣出額度也邁向去年8月以來的單月最大。