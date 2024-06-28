美股隔晚上升，標期、納期延續升勢，Nike展望遜預期，收市後時段急挫，道期下跌。亞股承接美股升勢，普遍向上，日本東證指數邁向34年新高，而港股受惠提高內地旅客免稅額，恒指、國指止跌回升，科指跌幅收窄。恒指、科指曾見兩個月低，國指見1個月低。市場觀望今晚美國PCE通脹數據，利率期貨預期靠穩，美元、港元上升，人行上調人民幣中間價，人民幣升值，其他亞洲貨幣亦向上，彭博社亞洲貨幣指數回升。