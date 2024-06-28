美股隔晚上升，標期、納期延續升勢，Nike展望遜預期，收市後時段急挫，道期下跌。亞股承接美股升勢，普遍向上，日本東證指數邁向34年新高，而港股受惠提高內地旅客免稅額，恒指、國指止跌回升，科指跌幅收窄。恒指、科指曾見兩個月低，國指見1個月低。市場觀望今晚美國PCE通脹數據，利率期貨預期靠穩，美元、港元上升，人行上調人民幣中間價，人民幣升值，其他亞洲貨幣亦向上，彭博社亞洲貨幣指數回升。
恒指今早低開133點，高位升149點，低位跌133點，低見17583.19點，見4月26日後最低，半日高低波幅282點。上升股份比例為28.61%，下跌為20.24%，無升跌為51.14%。
恒指半日升98點或0.56%，報17815點，大市成交金額477億元；國指升39點或0.62%，報6363點。恒生科技指數收報3580點，跌0.22%。
藍籌股成交金額209.51億元，佔大市成交43.92%；科指成份股成交金額100.55億元，佔大市成交21.07%；國指成份股成交金額185.05億元，佔大市成交38.79%。
24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少14.29%，至67億元，佔大市成交14.02%。牛熊證成交金額36.76億元，減少13.38%；窩輪成交金額30.24億元，減少15.38%。
藍籌54隻升，24隻下跌，4隻無升跌。聯通（0762）升4.48%，收報7.23元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.53%，收報90.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39.25元，升3.97%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.35元，跌3.1%。
恒指曾下試250天線(17539.09點)。科指100天線(3580.19點)失而復得。
北水南下合計淨流入14.69億元，較上日減少59.85%，連續第4日流入，累計流入92.59億元，對上一次連續4日淨流入是5月21日。
Nike料今年收入下跌，遠遜預期 收市後時段曾挫12%。申洲國際（2313）收報75.2元，跌1.7%。裕元集團（0551）收報15.14元，跌2.57%。安踏（2020）收報75.55元，跌0.85%。李寧（2331）收報17.02元，跌0.58%。
商務部提高免稅額度。中國中免（1880）創上市新低，見48.1元，收報48.35元，跌2.22%。
濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報5.27元，跌1.31%。美高梅中國（2282）收報12.34元，升1.65%。澳博（0880）收報2.67元，升0.38%。永利澳門（1128）收報6.49元，升0.31%。銀河娛樂（0027）收報36.55元，跌0.27%。金沙中國（1928）見52周低16.24元，收報16.4元，跌0.73%。
奢侈品股普遍向下，周大福（1929）收報8.55元，升0.35%。普拉達（1913）收報59.05元，跌0.92%。六福集團（0590）見52周低16.32元，收報16.56元，跌0.72%。周生生（0116）見52周低7.15元，收報7.16元，跌0.69%。東方表行集團（0398）收報3.43元，跌0.58%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.166元，跌1.19%。景福集團（0280）收報0.38元，無升跌。謝瑞麟（0417）收報0.79元，無升跌。新秀麗（1910）收報23.6元，跌3.67%。
化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）收報33.2元，無升跌。莎莎國際（0178）收報0.84元，升2.44%。
商場股方面，希慎（0014）收報11.28元，升0.53%。太古地產（1972）收報12.58元，升1.62%。九龍倉置業（1997）收報20.75元，跌0.48%。
遠洋服務（6677）：控股公司遭清盤呈請 對集團無重大影響。收報0.455元，跌4.21%。
天聚地合（2479）上市，定價83.33元。收報111.6元，升33.93%。
嘀嗒出行 （2559）上市，定價6元。收報5.42元，跌9.67%。
老鋪黃金（6181）上市，定價40.5元。收報66.1元，升63.21%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）收報8.89元，跌0.11%。大快活（0052）見52周低7.8元，收報7.95元，升1.4%。富臨（1443）收報0.15元，升4.17%。六福集團（0590）見52周低16.32元，收報16.56元，跌0.72%。謝瑞麟（0417）收報0.79元，無升跌。皓天財經集團（1260）收報0.17元，跌8.6%。
SPAC公司Vision Deal（7827）合併趣丸原上市申請失效，重新提交新上市申請。收報8.75元，無升跌。
敍福樓（1978）黃傑龍預告7月關4店。見52周低0.75元，收報0.75元，跌2.6%。
中國恒大向恒大汽車（0708）提出委任3新董事並罷免另兩現任董事。收報0.415元，跌2.35%。
致豐（1710）子公司聯同哈薩克廣告公司達成戰略合作。收報0.244元，無升跌。
遠展（0035）年內盈利按年增逾三成至2.26億，正評估售其他非核心資產。收報1.08元，升6.93%。
香港莊臣（1955）少賺43.5%，派末期息0.94港仙。收報0.43元，無升跌。
友和（2347）上財年多賺2.5倍，末期息增25%每股派3仙。收報0.72元，升2.86%。
新興光學（0125）全年虧損收窄至2837萬，派末期特別股息1.5仙。收報0.65元，無升跌。
國泰（0293）今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務，每周3班為期3個半月。收報8.02元，升0.25%。
碧桂園（2007）除牌期限10月屆滿，正採取措施及進行全面重組。停牌。
資本策略（0497）全年淨虧損4.26億元，不派末期息。收報0.081元，跌1.22%。
互太紡織（1382）全年少賺38%，末期息5仙。收報1.56元，升1.96%。
滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售額錄中單位數跌幅。見52周低4.12元，收報4.29元，跌2.5%。
潤中國際（0202）董事長姜照柏悉數轉讓28%持股予兒子姜孝恒。收報0.102元，跌9.73%。
中糧包裝（0906）︰公眾持股量仍低於25%，正考慮替代方案提升比例。收報6.93元，跌0.29%。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.68元，收報14.42元，升4.49%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.86元，收報32.84元，升1.73%；安碩印度（2836）創上市新高，見42元，收報41.8元，升0.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8867.25元，收報8867.25元，升0.04%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1258.5元，收報1258元，升0.4%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084元，收報1084元，升0.08%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見884.7元，收報884.7元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.85元，收報1059.85元，升0.05%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.36元，收報21.34元，升0.76%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.36元，收報5.36元，升0.94%；聯通（0762）創52周高，見7.24元，收報7.23元，升4.48%；中國電力（2380）創52周高，見4.04元，收報4.03元，升3.33%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，收報0.053元，跌8.62%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.76元，收報1.5元，跌6.25%；中化化肥（0297）創52周高，見1.03元，收報1.02元，升10.87%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見59.4元，收報59.1元，升2.07%；中船防務（0317）創52周高，見17.74元，收報17.22元，升6.3%；金寶通（0320）創52周高，見0.49元，收報0.47元，升4.44%；怡邦行控股（0599）創52周高，見0.199元，收報0.18元，升9.09%。
破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見7.24元，收報7.23元，升4.48%。
28隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見7.55元，收報7.6元，跌0.13%；廣汽集團（2238）低見2.77元，收報2.8元，升0.36%；呷哺呷哺（0520）低見1.39元，收報1.41元，無升跌；長實集團（1113）低見29元，收報29.45元，升1.03%；京東健康（6618）低見21.05元，收報21.6元，升1.17%；科軒動力控股（0476）低見0.065元，收報0.073元，跌12.05%；和嘉控股（0704）低見0.08元，收報0.086元，跌7.53%；永旺（0984）低見0.39元，收報0.39元，跌4.88%；華音國際控股（0989）低見0.039元，收報0.048元，升9.09%；新晨動力（1148）低見0.187元，收報0.19元，無升跌。
48隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見16.24元，收報16.4元，跌0.73%；六福集團（0590）低見16.32元，收報16.56元，跌0.72%；周生生（0116）低見7.15元，收報7.16元，跌0.69%；東風集團股份（0489）低見2.24元，收報2.26元，跌1.31%；新鴻基地產（0016）低見66.9元，收報67.9元，升0.52%；大快活（0052）低見7.8元，收報7.95元，升1.4%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.75元，跌2.6%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌；百度（9888）低見85.05元，收報85.85元，跌0.29%。
異動股
上升異動股，包括，瑞強集團（8427）創52周高，見0.25元，收報0.21元，升133.33%；老鋪黃金（6181）收報66.1元，升63.21%；順泰控股（1335）創52周高，見0.25元，收報0.24元，升42.86%；ECI TECH（8013）創52周高，見0.049元，收報0.049元，升36.11%；天聚地合（2479）收報111.6元，升33.93%；久融控股（2358）收報0.023元，升27.78%；遠東控股國際（0036）收報0.057元，升26.67%；申港控股（8631）收報0.6元，升20%；中國智能健康（0348）收報0.063元，升18.87%；寶沙發展（1069）收報0.074元，升17.46%；上海小南國（3666）收報0.027元，升17.39%。
下跌異動股，包括，國銀金租（1606）收報1.35元，跌34.15%；富銀融資股份（8452）收報0.32元，跌34.02%；中國海外諾信（0464）收報0.295元，跌28.92%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新低，見14元，收報16元，跌27.44%；正乾金融控股（1152）收報0.108元，跌22.3%；百利達集團控股（8179）收報0.09元，跌16.67%；能源及能量環球（1142）收報0.33元，跌15.38%；合豐集團（2320）收報0.085元，跌15%；森浩集團（8285）收報0.023元，跌14.81%；新娛科控股（6933）收報0.185元，跌14.35%；文業集團（1802）收報0.05元，跌13.79%。
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