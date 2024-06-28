年內集團收入31.369億元，按年增加3.7%。集團仍持續發展新興大灣區業務，內地餐廳同店銷售增長按上升約16%。

期內集團開設了11間新店，其中7間位於香港，4間位於內地，同時團關閉8間表現未達標的店舖。截至今年3月底止，集團共有182間店舖，其中158間位於香港，24間位於內地。

集團表示，香港及大灣區正經歷經濟下行週期，顧客在等待經濟轉趨明朗期間只能收緊開支。香港更要面對「北上消費」的挑戰，大量港人於周末前往深圳及 大灣區度假玩樂，削弱本地消費。儘管如此，愈來愈多內地城市居民現可免簽證來港，一定程度上有助抵銷港人「北上消費」的影響。

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