思捷（0330）今早公布，佔集團去年收入6.8%的瑞士附屬公司Esprit Switzerland Distribution AG(「CHDA」)提交破產申請，其業績合併已取消，此外，其破產未來或導致大利業務亦進入破產程序。
CHDA主要於瑞士從事批發經銷服裝及配飾用品。CHDA為Esprit Italy Distribution S.R.L.（「ITDS」）的直接股東。ITDS主要於意大利從事批發經銷服裝及配飾用品。CHDA作出破產申請可能會導致ITDS未來面臨進入破產程序。
2023財年，CHDA及其附屬公司錄得總收入（經集團內部對銷後）合共約為4.01億元，佔集團總收入約6.8%，而CHDA及其附屬公司的總資產合共約為4.15億元，佔集團總資產約7.2%。
由於瑞士破產法院下達啟動破產程序的命令，因此，CHDA業績已從集團財務業績中取消合併。
思捷曾跌最多14.29%，是4月11日後最大跌幅，當日跌幅為18.62%。低見0.144元，是4月9日0.116元後最低。現報0.146元，跌13.1%。連跌2日，累計跌0.023元，對上一次連跌2日是6月24日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是6月11日。
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