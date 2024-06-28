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紛美發函強烈建議股東持股 阻止新巨豐獲控制權

紛美包裝（0468）公布，就股東山東新巨豐（深：301296）對公司提出要約收購，執行董事畢樺及常福泉發公開函件，執行董事經諮詢財務顧問英高並取得建議後，認為要約具有敵意性質，不受執行管理層歡迎，而山東新巨豐披露中對事件的其他錯誤描述，並指要約附帶大量先決條件及具有不確定性，可能永遠無法實現，有理由對山東新巨豐此次的實際行動持懷疑態度，故此強烈建議股東持有股份，並支持執行管理層阻止要約人獲得對紛美的董事會或法定控制權。

函件提到管理上的差異，指要約乃山東新巨豐對紛美包裝的惡意收購嘗試，結果是兩家公司合併，認為這兩家公司在根本上是不相容的。因此，基於戰略、商業及及財務原因，以最強烈的措辭反對要約。

此外，函件指紛美管理團隊及董事對紛美集團進行國際化運營，因此即使在中國國內亦採用國際市場標準。然而，據其所知，山東新巨豐集團的業務一直局限於中國國內市場，在海外 市場的運營紀錄及經驗有限，倘紛美與山東新巨豐集團合併，其擁有國際風格及標準的運營管理的關鍵差異化優勢將面臨風險。紛美在中國與利樂等國際領先公司競爭的能力可能會被大幅削弱。

此外，鑒於兩家公司在形象和品牌上的根本差異，就紛美董事所見，將紛美與要約人或山東新巨豐集團進行任何組合均無任何商業利益，並堅信，山東新巨豐公布要約的主要目的在於改變紛美董事會的控制權，而非尋求通過合作提升合併後集團的業務。

紛美亦已要求執行人員研究可否縮短最後截止日期，以實際追蹤滿足有關中國監管機構 批准的先決條件所需的時間，並監察有關進展。

 

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