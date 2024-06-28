函件提到管理上的差異， 指要約乃山東新巨豐對紛美包裝的惡意收購嘗試， 結果是兩家公司合併，認為這兩家公司在根本上是不相容的。因此， 基於戰略、商業及及財務原因，以最強烈的措辭反對要約。

此外，函件指紛美管理團隊及董事對紛美集團進行國際化運營， 因此即使在中國國內亦採用國際市場標準。然而，據其所知， 山東新巨豐集團的業務一直局限於中國國內市場，在海外 市場的運營紀錄及經驗有限，倘紛美與山東新巨豐集團合併， 其擁有國際風格及標準的運營管理的關鍵差異化優勢將面臨風險。 紛美在中國與利樂等國際領先公司競爭的能力可能會被大幅削弱。

此外，鑒於兩家公司在形象和品牌上的根本差異，就紛美董事所見， 將紛美與要約人或山東新巨豐集團進行任何組合均無任何商業利益， 並堅信， 山東新巨豐公布要約的主要目的在於改變紛美董事會的控制權， 而非尋求通過合作提升合併後集團的業務。

紛美亦已要求執行人員研究可否縮短最後截止日期， 以實際追蹤滿足有關中國監管機構 批准的先決條件所需的時間，並監察有關進展。

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