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7隻新股今日齊招股 合共集資約46.4億元

港股半年結前，今日（28日）7隻新股齊招股，合共集資約46.4億元，包括如祺出行（9680）、百望股份（6657）、方舟雲康（6086）、廣聯科技控股（2531）、西銳（2507）、聲通科技（2495）、瑞昌國際控股（1334）。七隻新股中除方舟雲康外，均引入基石投資者。

其中，集資額最多的是私人飛機製造商西銳 （2507），集資最多15.4億元。西銳今日（28日）起至7月9日招股，7月12日掛牌。計劃發行5487.6萬股，一成在港作公開發售，招股價介乎27.34元至28元，每手100股，一手入場費約2828.24元，中金公司為獨家保薦人。西銳引入國調基金二期、太倉高科、常熟東南、無錫建發新投及無錫金投為基石投資者，共投資8.5億元。財務方面，2023年公司年内利潤9114.3萬美元，按年增3.5%。

集資額次之的是如褀出行（9680），集資最多13.6億元。如褀出行今日（28日）起至7月5日招股，預期將於7月10日掛牌。該公司是內地出行服務公司，計劃發行3000.5萬股，一成在港作公開發售，招股價介乎34元至45.4元，每手100股，一手入場費約4585.79元，中金公司、華泰國際、農銀國際為聯席保薦人。集團引入廣汽工業、小馬智行、Voyager以及WeRide為基石投資者，認購約8億元。財務方面，2023年內虧損6.9億元人民幣，按年擴大10.5%；同期收入21.6億元人民幣，按年增57.9%。

集資額第三位的是中國信息技術解決方案提供商聲通科技（2495）集資6.6億元。公司今日起至7月5日招股，預期7月10日掛牌。計劃發行436.6萬股H股，一成作公開發售，發售價為152.1元，每手20股，一手入場費3072.67元，中金公司為獨家保薦人。集團引入江控及光通共贏為基石投資者，投資約2.8億元。財務方面，2023年公司權益股東應佔虧損3375.4萬元人民幣，按年收窄61.3%；同期收入8.1億元人民幣，按年增57.9%。

集資額第四位的是中國企業數字化解決方案提供商百望股份（6657），集資最多3.7億元。 百望今日至7月4日招股，預期7月9日掛牌。公司計劃發行926.2萬股H股，一成在港作公開發售，招股價為36元至40元，集資最多3.7億元，每手100股，一手入場費約4040.35元，海通國際為獨家保薦人。公司引入江蘇原力為基石投資者，投資2.6億元。

集資額第五位的是內地車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商廣聯科技控股（2531）集資最多3.4億元， 於今日至7月10日招股，預期將於7月15日掛牌。計劃發行6360萬股，一成香港作公開發售，招股價介乎4.7至5.3元，一手500股，每手入場費2676.72元，建銀國際為獨家保薦人。公司引入國惠聯為基石投資者，投資金額8800萬元。

集資額第六位的是內地綫上慢性疾病管理平台方舟雲康（6086）集資最多近2億元。公司今日起至7月4日招股，預期將於7月9日掛牌。計劃發行2380萬股，一成香港作公開發售，招股價介乎7.6元至8.36元，每手500股，一手入場費4222.16元，花旗及農銀國際為聯席保薦人。

集資額第七位的是河南省石油煉製及石化設備製造商瑞昌國際控股（1334），集資最多1.7億元。 瑞昌國際今起至7月5日招股，預期將於7月10日掛牌。公司計劃發行1.25億股，一成作公開發售，招股價介乎1.05元至1.39元，每手2500股，一手入場費約3510.05元，第一上海為獨家保薦人。基石投資者包括黃山建投、黃山市誠合新業，以及Emsdom，共投資5780萬元。

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