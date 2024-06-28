文章日期：2024年6月28日 16:23
石油巨企沙特阿美傳投資吉利汽車（0175）、吉利控股和雷諾的動力系統合資公司Horse Powertrain約10%股權，傳以估值74億歐元（約618億港元）計，即股份或值約61.8億港元。
彭博引述消息指交易將在短時間內公布，目前吉利汽車、吉利控股和雷諾分別持33%、17%和50%，預期交易後，雷諾持股降至45%，而吉利汽車和吉利控股共持45%。雷諾股價曾升1%，但吉利汽車收報8.79元，跌1.2%。
Horse Powertrain從事設計、開發、生產和銷售所有採用最先進技術的混合動力和燃燒動力總成解決方案和系統，包括引擎、變速箱、混合動力系統和電池。
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