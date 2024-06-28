彭博引述消息指交易將在短時間內公布，目前吉利汽車、 吉利控股和雷諾分別持33%、17%和50%，預期交易後， 雷諾持股降至45%，而吉利汽車和吉利控股共持45%。 雷諾股價曾升1%，但吉利汽車收報8.79元，跌1.2%。

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