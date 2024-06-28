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恒指收市升2點 半年結成交不足千億 科指連跌7個半年結

昨日環球多地股匯齊跌，今日則齊齊反彈，美股隔晚上升，亞股今日跟升，美元、港元、人民幣、彭博社亞洲貨幣指數亦齊齊升值。內地今早公布提高內地旅客免稅額，恒指、國指止跌回升。恒指、科指曾見兩個月低，國指見1個月低，港股昨期結成交重返千億，期結後大市成交重新跌穿1000億元。市場觀望今晚美國PCE通脹數據、周日法國議會選舉首輪投票。

全周計，恒指國指均下跌，科指連跌3周。全月計，三大指數均跌，兼是1月後最大跌幅，科指連跌兩個月。

第二季計則齊升，恒指本季累升7.12%或1177點，國指升8.97%，升幅均是2022年第四季後最大，科指則為去年第一季後最大升幅。

半年計，恒指、國指均升，恒指升幅是近3年最大，國指則是三年半最大，科指則連跌7個半年結，見年半最大跌幅。

恒指今早低開133點，高位升149點，低位跌133點，高低波幅282點。上升股份比例為33.62%，下跌為29.28%，無升跌為37.09%。

恒指收市升2點或0.01%，報17718點，大市成交金額988億元，較上日減少5.12%，是6月26日951.5億元成交後最少；國指升7點或0.12%，報6331點。恒生科技指數收報3554點，跌0.96%。

藍籌股成交金額516.74億元，佔大市成交52.3%；科指成份股成交金額223.68億元，佔大市成交22.63%；國指成份股成交金額444.97億元，佔大市成交45.03%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.83億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.65%，至75.32億元，佔大市成交7.61%。牛熊證成交金額42.26億元，減少0.44%；窩輪成交金額33.06億元，減少7.46%。

藍籌35隻升，43隻下跌，4隻無升跌。中石油（0857）升4.36%，收報7.9元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌4.03%，收報89.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報39元，升3.31%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.05元，跌3.95%。

恒指曾下試250天線(17538.7點)。科指反覆跌穿100天線(3579.92點)。

北水南下合計淨流入36.62億元，較上日增加0.1%，連續第4日流入，累計流入114.53億元。

三大指數今日表現

恒指曾升最多0.84%，是6月25日後最大升幅，當日升幅為1.13%。高見17865.47點，是6月27日17961.92點後最高。今日收市報17718.61點，是6月26日後收市新高，當日報18089.93點。

科指曾跌最多1.17%，是6月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.95%。低見3546.7點，是4月25日3526.88點後最低。收市報3554.45點，是4月25日後收市新低，當日報3554.3點。連跌2日，累計跌135.23點，對上一次連跌2日是6月21日。

國指曾升最多0.95%，是6月25日後最大升幅，當日升幅為1.26%。高見6384.01點，是6月27日6435.87點後最高。收市報6331.86點，是6月26日後收市新高，當日報6477.24點。

一周表現

恒指本周累跌1.72%或309點，跌幅是6月14日後最大，當時收市跌幅為2.31%。本周表現最佳的是聯通（0762），累升7.82%，其次為蒙牛（2319）及網易（9999），分別升6.38%及6.35%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌10.57%，其次為小米（1810）及京東健康（6618），分別跌9.35%及9.19%。

國指本周累跌1.68%或107點，跌幅是6月14日後最大，當時收市跌幅為2.08%；本周表現最佳的是聯通（0762），累升7.82%，其次為蒙牛（2319）及網易（9999），分別升6.38%及6.35%。而表現最差的是小米（1810），累跌9.35%，其次為京東健康（6618）及神華（1088） ，分別跌9.19%及9.1%。

科指本周累跌3.97%或146點，跌幅是5月24日後最大，當時收市跌幅為7.61%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是1月19日；本周表現最佳的是網易（9999），累升6.35%，其次為理想（2015）及蔚來（9866），分別升1.66%及1.19%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌11.99%，其次為阿里健康（0241）及華虹半導體（1347），分別跌10.57%及10.18%。

1個月表現

恒指本月累跌2%或361點，跌幅是1月31日後最大，當時收市跌幅為9.16%；本月表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升15.38%，其次為舜宇（2382）及聯通（0762），分別升12.34%及11.68%。而表現最差的是信義光能（0968），累跌23.54%，其次為中升（0881）及海底撈（6862），分別跌19.24%及19.12%。

國指本月累跌0.95%或60點，跌幅是1月31日後最大，當時收市跌幅為9.96%；本月表現最佳的是舜宇（2382），累升12.34%，其次為聯通（0762）及網易（9999），分別升11.68%及8.36%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌19.12%，其次為京東健康（6618）及李寧（2331），分別跌18.74%及16.95%。

科指本月累跌3.69%或136點，跌幅是1月31日後最大，當時收市跌幅為20.15%；科指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是1月31日；本月表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升15.38%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及華虹半導體（1347），分別升14.12%及13.66%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌31.19%，其次為京東健康（6618）及蔚來（9866），分別跌18.74%及16.85%。

3個月表現

恒指本季累升7.12%或1177點，升幅是2022年12月30日後最大，當時收市升幅為14.86%；本季表現最佳的是東方海外（0316），累升35.51%，其次為比亞迪電子（0285）及宏橋（1378），分別升35.18%及34.32%。而表現最差的是理想（2015），累跌42.04%，其次為信義光能（0968）及潤啤（0291），分別跌35.15%及27.18%。

國指本季累升8.97%或521點，升幅是2022年12月30日後最大，當時收市升幅為13.37%；本季表現最佳的是商湯（0020），累升85.92%，其次為聯通（0762）及中海油（0883），分別升26.9%及23.62%。而表現最差的是理想（2015），累跌42.04%，其次為華潤啤酒（0291）及京東健康（6618），分別跌27.18%及23.29%。

科指本季累升2.21%或76點，升幅是2023年3月31日後最大，當時收市升幅為4.24%；本季表現最佳的是商湯（0020），累升85.92%，其次為華虹半導體（1347）及嗶哩嗶哩（9626），分別升44.5%及43.71%。而表現最差的是理想（2015），累跌42.04%，其次為東方甄選（1797）及同程旅行（0780），分別跌39.33%及24.75%。

6個月表現

恒指半年累升3.94%或671點，升幅是2021年6月30日後最大，當時收市升幅為5.86%；半年表現最佳的是宏橋（1378），累升84.98%，其次為中海油（0883）及華潤電力（0836），分別升72.31%及53.13%。而表現最差的是藥明康德（2359），累跌63.25%，其次為藥明生物（2269）及理想（2015），分別跌61.01%及52.21%。

國指半年累升9.77%或563點，升幅是2020年12月31日後最大，當時收市升幅為10.04%；半年表現最佳的是中海油（0883），累升72.31%，其次為中石油（0857）及聯通（0762），分別升53.1%及46.33%。而表現最差的是理想（2015），累跌52.21%，其次為小鵬（9868）及京東健康（6618），分別跌47.88%及45.65%。

科指半年累跌5.57%或209點，跌幅是2022年12月30日後最大，當時收市跌幅為15.23%；科指連跌7個半年結；半年表現最佳的是美團（3690），累升35.65%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及攜程（9961），分別升35.58%及34.94%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌54.6%，其次為蔚來（9866）及理想（2015），分別跌53.74%及52.21%。

午後消息股表現

翠華控股（1314）全年純利跌41% 港人北上影響本港業務。收報0.211元，升2.93%。

遠洋集團（3377）遭美國紐約梅隆銀行提清盤呈請。收報0.335元，跌10.67%。

紛美（0468）發函強烈建議股東持股 阻止新巨豐獲控制權。收報2.39元，跌0.83%。

和記電訊（0215）衛星通訊服務7月11日開通 推5G數據三地自「遊」行。收報0.98元，無升跌。

思捷（0330）旗下瑞士公司申請破產 曾跌14%。收報0.149元，跌11.31%。

大快活（0052）去年多賺12.9% 末期息30仙。見52周低7.8元，收報7.88元，升0.51%。

今早及隔晚消息股表現

Nike料今年收入下跌 遠遜預期 收市後時段曾挫12%。申洲國際（2313）收報76.45元，跌0.07%。裕元集團（0551）收報15.1元，跌2.83%。安踏（2020）收報75元，跌1.57%。李寧（2331）收報16.9元，跌1.29%。

商務部提高免稅額度。中國中免（1880）創上市新低，見47.75元，收報47.85元，跌3.24%。

濠賭股普遍向下，新濠國際發展（0200）收報5.25元，跌1.69%。美高梅中國（2282）收報12.16元，升0.16%。澳博（0880）收報2.65元，跌0.38%。永利澳門（1128）收報6.4元，跌1.08%。銀河娛樂（0027）收報36.4元，跌0.68%。金沙中國（1928）見52周低16.24元，收報16.28元，跌1.45%。

奢侈品股個別發展，周大福（1929）見52周低8.42元，收報8.45元，跌0.82%。普拉達（1913）收報58.4元，跌2.01%。六福集團（0590）見52周低16.32元，收報16.62元，跌0.36%。周生生（0116）見52周低7.15元，收報7.24元，升0.42%。東方表行集團（0398）收報3.46元，升0.29%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.169元，升0.6%。景福集團（0280）收報0.375元，跌1.32%。謝瑞麟（0417）收報0.79元，無升跌。新秀麗（1910）收報23.3元，跌4.9%。

化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）收報33.2元，無升跌。莎莎國際（0178）收報0.83元，升1.22%。

商場股個別發展，希慎（0014）見52周低11.14元，收報11.22元，無升跌。太古地產（1972）收報12.44元，升0.48%。九龍倉置業（1997）收報20.7元，跌0.72%。

遠洋服務（6677）：控股公司遭清盤呈請 對集團無重大影響。收報0.46元，跌3.16%。

天聚地合（2479）上市，定價83.33元。收報60.15元，跌27.82%。

嘀嗒出行 （2559）上市，定價6元。收報4.65元，跌22.5%。

老鋪黃金（6181）上市，定價40.5元。收報70元，升72.84%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，吉利（0175）收報8.79元，跌1.24%。富臨（1443）收報0.15元，升4.17%。六福集團（0590）見52周低16.32元，收報16.62元，跌0.36%。謝瑞麟（0417）收報0.79元，無升跌。皓天財經集團（1260）收報0.164元，跌11.83%。

SPAC公司Vision Deal（7827）合併趣丸原上市申請失效，重新提交新上市申請。平上市低位8.75元，收報8.75元，無升跌。

敍福樓（1978）黃傑龍預告7月關4店。見52周低0.7元，收報0.73元，跌5.19%。

中國恒大向恒大汽車（0708）提出委任3新董事並罷免另兩現任董事。收報0.435元，升2.35%。

致豐（1710）子公司聯同哈薩克廣告公司達成戰略合作。收報0.25元，升2.46%。

遠展（0035）年內盈利按年增逾三成至2.26億，正評估售其他非核心資產。收報1.08元，升6.93%。

香港莊臣（1955）少賺43.5%，派末期息0.94港仙。收報0.425元，跌1.16%。

友和（2347）上財年多賺2.5倍，末期息增25%每股派3仙。收報0.75元，升7.14%。

新興光學（0125）全年虧損收窄至2837萬，派末期特別股息1.5仙。收報0.65元，無升跌。

國泰（0293）今年底復辦澳洲開恩茲季節性直航服務，每周3班為期3個半月。收報7.99元，跌0.13%。

碧桂園（2007）除牌期限10月屆滿，正採取措施及進行全面重組。停牌。

資本策略（0497）全年淨虧損4.26億元，不派末期息。收報0.08元，跌2.44%。

互太紡織（1382）全年少賺38%，末期息5仙。收報1.56元，升1.96%。

滔搏（6110）：首財季零售及批發業務總銷售額錄中單位數跌幅。見52周低4.12元，收報4.15元，跌5.68%。

潤中國際（0202）董事長姜照柏悉數轉讓28%持股予兒子姜孝恒。收報0.108元，跌4.42%。

中糧包裝（0906）︰公眾持股量仍低於25%，正考慮替代方案提升比例。收報6.93元，跌0.29%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.68元，收報14.6元，升5.8%；中國移動（80941）創上市新高，見72.35元，收報71.9元，升2.49%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.92元，收報32.92元，升1.98%；安碩印度（2836）創上市新高，見42元，收報41.8元，升0.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8868元，收報8868元，升0.05%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2158元，收報2158元，升0.47%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1259.5元，收報1258元，升0.4%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1084元，收報1083.6元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見884.75元，收報884.75元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1059.9元，收報1059.5元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.36元，收報21.34元，升0.76%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1135.5元，收報1135.5元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.95元，收報557.95元，升0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.3元，收報113.3元，升0.09%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.6元，收報17.6元，升0.28%；安碩印度－Ｕ（9836）創上市新高，見5.36元，收報5.36元，升0.94%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見123.3元，收報123.3元，升0.37%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1046.45元，收報1046.45元，升0.01%；京城佳業（2210）創52周高，見4.7元，收報4.7元，升1.95%；秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，收報1.95元，升6.56%；聯通（0762）創52周高，見7.28元，收報7.17元，升3.61%；中國電力（2380）創52周高，見4.06元，收報4.05元，升3.85%；誼礫控股（0076）創52周高，見0.5元，收報0.465元，跌7%；中薇金融（0245）創52周高，見0.079元，收報0.055元，跌5.17%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.76元，收報1.59元，跌0.63%；中化化肥（0297）創52周高，見1.04元，收報1元，升8.7%；VTECH HOLDINGS（0303）創52周高，見59.4元，收報58.4元，升0.86%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見7.28元，收報7.17元，升3.61%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.325元，收報0.33元，跌2.94%；金科服務（9666）低見7.35元，收報7.39元，跌2.89%；希教國際控股（1765）低見0.18元，收報0.181元，跌0.55%；廣汽集團（2238）低見2.76元，收報2.76元，跌1.08%；呷哺呷哺（0520）低見1.36元，收報1.37元，跌2.84%；長實集團（1113）低見29元，收報29.25元，升0.34%；京東健康（6618）低見21.05元，收報21.25元，跌0.47%；瀛晟科學（0209）低見0.18元，收報0.22元，無升跌；中手游（0302）低見0.9元，收報0.91元，跌1.09%；科軒動力控股（0476）低見0.065元，收報0.08元，跌3.61%。

75隻股份創52周低，其中十隻包括，金沙中國（1928）低見16.24元，收報16.28元，跌1.45%；周大福（1929）低見8.42元，收報8.45元，跌0.82%；六福集團（0590）低見16.32元，收報16.62元，跌0.36%；周生生（0116）低見7.15元，收報7.24元，升0.42%；東風集團股份（0489）低見2.22元，收報2.23元，跌2.62%；希慎（0014）低見11.14元，收報11.22元，無升跌；新鴻基地產（0016）低見66.9元，收報67.55元，無升跌；大快活（0052）低見7.8元，收報7.88元，升0.51%；叙福樓（1978）低見0.7元，收報0.73元，跌5.19%；海亮國際（2336）低見0.118元，收報0.118元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，瑞強集團（8427）創52周高，見0.345元，收報0.345元，升283.33%；老鋪黃金（6181）收報70元，升72.84%；天元醫療（0557）收報0.75元，升38.89%；順泰控股（1335）創52周高，見0.25元，收報0.23元，升36.9%；民生國際（0938）收報1.13元，升34.52%；第七大道（0797）創52周高，見3.2元，收報3.16元，升28.46%；久融控股（2358）收報0.023元，升27.78%；遠東控股國際（0036）收報0.057元，升26.67%；慕尚集團控股（1817）收報1.35元，升25%。

下跌異動股，包括，富銀融資股份（8452）收報0.315元，跌35.05%；中國海外諾信（0464）收報0.27元，跌34.94%；國銀金租（1606）收報1.34元，跌34.63%；冠轈控股（1872）創上市新低，見0.32元，收報0.37元，跌31.48%；天聚地合（2479）收報60.15元，跌27.82%；嘀嗒出行 （2559）收報4.65元，跌22.5%；米高集團（9879）收報6.1元，跌22.19%；北森控股（9669）收報4.07元，跌21.58%；天源集團（6119）收報0.62元，跌18.42%；弘陽地產（1996）收報0.066元，跌17.5%；凱知樂國際（2122）收報0.039元，跌17.02%。

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