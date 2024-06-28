文章日期：2024年6月28日 17:49
港交所（0388）公布，與山西省人民政府今天簽署合作備忘錄，希望加強溝通與合作，共同支持山西省企業到香港上市。
根據合作備忘錄，港交所將與山西省政府設立雙邊溝通合作機制，包括共同舉辦面向山西企業的專題講座，以及交流兩地資本市場發展規劃等最新動態。山西省是中國能源大省，近年積極推動能源轉型，發展綠色能源、高端裝備製造等新興產業。
截至5月底，已有10家山西企業在港交所上市，募集資金總額超過250億元。
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