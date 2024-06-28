大快活（0052）上財年多賺12.9%至5065.7萬元，末期股息派30仙，全年派息41仙，派息比率達105%。大快活行政總裁羅輝承指出，上財年單價約為42元，暫時沒有計劃加價，即使過去加價，每年平均加幅只是1至2%。他解釋，客人對價格更為敏感，加上消費市道下跌，考慮加價會更審慎。
羅輝承表示，今年4至6月市場較淡靜，生意亦錄輕微下跌，主要受人流下跌影響，亦難言暑假表現，或有不少人外遊，因此積極推出更吸引的餐單，希望帶動晚市情況。
他又指，政府加大免稅額對集團影響有限，因集團生意以本地為主，但相信人流增加對香港一定有幫助。至於被問到對餐飲業結業潮的看法，羅輝承表示，不希望看到同業出現結業潮，不過結業潮將為集團帶來擴張及開設更多分店的機會。他認為，相信不同餐廳有其定位，大快活定位更屬於大眾化、「剛需」，北上對業務影響有限。
他表示，今年租金及續租水平將有所下跌，集團亦更積極商討續租條款，有信心可實現續租租金雙位數減幅。他預期，今年將在香港淨開設7間大快活；內地就繼續發展大灣區市場，料淨開設8間分店。特色餐飲晚市表較為影響，今年未有計劃開店。
大快活執行主席羅開揚表示，如果本身店舖做到生意就會繼續做下去，但如果人流跌幅太大，店舖亦需減租，例如部分店舖減幅可達三成。
走塑方面，羅輝承表示，4月集團推出2元加購不鏽鋼餐具，由最初26%客人加購一次性餐具，現已降至8%，對集團成本亦有一定幫助。
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