moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

大快活：暫無計劃加價 首財季生意微跌

大快活（0052）上財年多賺12.9%至5065.7萬元，末期股息派30仙，全年派息41仙，派息比率達105%。大快活行政總裁羅輝承指出，上財年單價約為42元，暫時沒有計劃加價，即使過去加價，每年平均加幅只是1至2%。他解釋，客人對價格更為敏感，加上消費市道下跌，考慮加價會更審慎。

羅輝承表示，今年4至6月市場較淡靜，生意亦錄輕微下跌，主要受人流下跌影響，亦難言暑假表現，或有不少人外遊，因此積極推出更吸引的餐單，希望帶動晚市情況。

他又指，政府加大免稅額對集團影響有限，因集團生意以本地為主，但相信人流增加對香港一定有幫助。至於被問到對餐飲業結業潮的看法，羅輝承表示，不希望看到同業出現結業潮，不過結業潮將為集團帶來擴張及開設更多分店的機會。他認為，相信不同餐廳有其定位，大快活定位更屬於大眾化、「剛需」，北上對業務影響有限。

他表示，今年租金及續租水平將有所下跌，集團亦更積極商討續租條款，有信心可實現續租租金雙位數減幅。他預期，今年將在香港淨開設7間大快活；內地就繼續發展大灣區市場，料淨開設8間分店。特色餐飲晚市表較為影響，今年未有計劃開店。

大快活執行主席羅開揚表示，如果本身店舖做到生意就會繼續做下去，但如果人流跌幅太大，店舖亦需減租，例如部分店舖減幅可達三成。

走塑方面，羅輝承表示，4月集團推出2元加購不鏽鋼餐具，由最初26%客人加購一次性餐具，現已降至8%，對集團成本亦有一定幫助。

 

 

其他報道

恒指收市升2點 半年結成交不足千億 科指連跌7個半年結

5月香港貸款與墊款總額按月跌0.4% 跌幅收窄

元續科技暗盤開報2.4元 低上市價0.8%

吉利今年首季純利15.6億人幣 按年升1.19倍

三新股今首掛 老鋪黃金一枝獨秀 收市升逾72%

北京同仁堂醫養投資來港申上市

吉利動力系統合資公司 據報獲沙特阿美入股10%

GUM：上半年強積金人均賺13364元

蜜雪冰城「糯香檸檬茶」被指味道似抹布水 客服：覺得不好喝就不要買

翠華控股全年純利跌41% 港人北上影響本港業務

7隻新股今日齊招股 合共集資約46.4億元

英國第一季經濟增長上調至0.7% 兩年最大增幅

遠洋集團遭美國紐約梅隆銀行提清盤呈請

紛美發函強烈建議股東持股 阻止新巨豐獲控制權

【有片:投資王道】王弼：美國減息兼發展商減少持貨 樓市才會有起色

和記電訊衛星通訊服務7月11日開通 推5G數據三地自「遊」行

滬指一枝獨秀 收漲0.73% 全周累跌逾1%

思捷旗下瑞士公司申請破產 曾跌14%