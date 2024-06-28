金管局總裁余偉文於《匯思》撰文指，目前在徵信信息南向傳輸往香港方面，已有數個試點個案成功進行，試點個案經由深圳和香港兩地徵信機構合作，將中小企的業務數據和相關徵信信息跨境傳輸給香港銀行，香港銀行利用該等信息，完成向這些企業的貸款審批，所涉總額約3000萬元。
余偉文指出，該局於今日亦發出兩份監管通函，一方面鼓勵銀行進行業務試點工作，以滿足其業務發展需要和推動中小企業跨境融資服務。另一方面，亦為銀行業界提供指引，提醒銀行在處理徵信數據跨境傳輸時應注意的事項，確保信息安全和有效風險管理。
至於其他金管局聯同人行公布的「三聯通、三便利」的措施下，余偉文指出進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務的措施亦在穩步推進中，兩地金融管理部門和參與機構正積極討論，期待不久將來再為大家介紹該措施的新亮點。
粵港澳大灣區實施港澳居民購房支付便利化方面，余偉文指該局留意到社會上還有訴求，期望跨境匯款安排可進一步優化，便利在內地常住的香港居民進行生活配套環節相關的跨境交易，例如出入起居、醫療保健、退休養老等活動。我們正與內地金融部門積極探討在不同場景下推出更多金融便民措施。
另外，余偉文亦提到該局近期正與人行商討跨境支付互聯互通的工作，並將於短期內簽署，關於開展內地與香港跨境支付互聯互通的諒解備忘錄，為雙方開展跨境支付互聯互通提供合作框架，以促進更安全、高效、便捷的跨境支付清算服務。
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