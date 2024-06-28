該會指，Tokencan未領有牌照而聲稱提供加密貨幣買賣服務，並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站進行加密貨幣投資。該平台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。
第二個為香港威幣加密資產，涉嫌在未領有牌照情況下向香港投資者推廣宣稱的虛擬資產交易平台服務的，並在其網站上訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。
第三個為HKD.com Corporation，一個使用與另一虛擬資產交易平台非常相似的名稱和標誌的實體，但兩者毫無關聯。投資者被要求存入資金至指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，凡未領有牌照而在香港經營提供虛擬資產服務的業務（即營運虛擬資產交易所）及/或向香港投資者積極推廣該等服務，即屬犯罪。
證監會再次告誡公眾，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛擬資產。如平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該平台上持有的全部投資。
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