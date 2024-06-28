該會指，Tokencan未領有牌照而聲稱提供加密貨幣買賣服務， 並利用社交媒體平台，推介投資者到其網站進行加密貨幣投資。該平 台曾向證監會提供虛假資料，並訛稱已向證監會提交牌照申請。投資 者報稱在提取資產方面出現問題，且其帳戶其後亦被凍結。

第二個為香港威幣加密資產，涉嫌在未領有牌照情況下向香港投資者推廣宣稱的虛擬資產交易 平台服務的，並在其網站上訛稱受到多個司法管轄區的當局所規管。

第三個為HKD.com Corporation，一個使用與另一虛擬資產交易平台非常相 似的名稱和標誌的實體，但兩者毫無關聯。投資者被要求存入資金至 指定銀行帳戶作投資用途，但他們其後報稱在提取資金方面遇到困難 。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，凡未領有牌照而在香港 經營提供虛擬資產服務的業務（即營運虛擬資產交易所）及/ 或向香港投資者積極推廣該等服務，即屬犯罪。

證監會再次告誡公眾，切勿在不受規管的虛擬資產交易平台上買賣虛 擬資產。如平台終止運作、倒閉、 遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或有可能損失在該 平台上持有的全部投資。

其他報道

恒指收市升2點 半年結成交不足千億 科指連跌7個半年結

5月香港貸款與墊款總額按月跌0.4% 跌幅收窄

元續科技暗盤開報2.4元 低上市價0.8%

吉利今年首季純利15.6億人幣 按年升1.19倍

三新股今首掛 老鋪黃金一枝獨秀 收市升逾72%

北京同仁堂醫養投資來港申上市

吉利動力系統合資公司 據報獲沙特阿美入股10%

GUM：上半年強積金人均賺13364元

蜜雪冰城「糯香檸檬茶」被指味道似抹布水 客服：覺得不好喝就不要買

翠華控股全年純利跌41% 港人北上影響本港業務

7隻新股今日齊招股 合共集資約46.4億元

英國第一季經濟增長上調至0.7% 兩年最大增幅

遠洋集團遭美國紐約梅隆銀行提清盤呈請

紛美發函強烈建議股東持股 阻止新巨豐獲控制權

【有片:投資王道】王弼：美國減息兼發展商減少持貨 樓市才會有起色

和記電訊衛星通訊服務7月11日開通 推5G數據三地自「遊」行

滬指一枝獨秀 收漲0.73% 全周累跌逾1%