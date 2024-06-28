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六福集團全年溢利18億元歷史第二高 按年升38%

六福集團（0590）公布截至3月31日止年度溢利增加37.6%至17.7億元，為該集團全年業績歷史第二高，建議派末期股息每股0.64元。

該集團收入153億元，較去年同期上升28%，主要受惠於低基數效應及中港澳全面通關，刺激香港及澳門零售業務復蘇，成為增長主要推動力，零售收入上升45.3%至127.5億元，佔總收入83.2%， 主要由黃金產品銷售帶動，毛利41.7億元，升29.2%，毛利率27.2%，升0.2個百分點。

該集團指，經營開支佔收入比率改善0.6個百分點至15%，加上因收購香港資源（2882）而錄得一次性估值收益約1.87億元，經營溢利上升34.2%至21.2億元。

該集團期內淨増478間店舖，撇除「金至尊」仍增260間店舖，於3月底店舖共3583間。

 

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