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信義光能發盈喜 料中期盈利升最多45%

信義光能（0968）發盈喜，預期截至6月30日止中期盈利增長介乎35%至45%，以去年同期純利13.9億元計，即升至介乎約18.8億至20.2億元。不過，該集團預期今年上半年業績將不及去年下半年的6個月業績。