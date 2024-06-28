文章日期：2024年6月28日 18:11
信義光能（0968）發盈喜，預期截至6月30日止中期盈利增長介乎35%至45%，以去年同期純利13.9億元計，即升至介乎約18.8億至20.2億元。不過，該集團預期今年上半年業績將不及去年下半年的6個月業績。
集團指，純利增加因去年上半年盈利水平相對較低；主要太陽能玻璃產品銷量按年上升；及若干原材料及能源成本下降以及不斷提高產能及生產效率，毛利率有所上升，但該上升部分被若干太陽能玻璃產品平均售價下降所抵銷。
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