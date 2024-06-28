集團指，純利增加因去年上半年盈利水平相對較低；主要太陽能玻璃產品銷量按年上升； 及若干原材料及能源成本下降以及不斷提高產能及生產效率， 毛利率有所上升，但該上升部分被若干太陽能玻璃產品平均售價下降 所抵銷。

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