許正宇稱，2023年來自香港的GSS+（綠色、社會責任和可持續發展，及可持續發展掛鈎債券）債務總額達到182億美元，按年增長236%。2023年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過500億美元，當中在香港安排發行的綠色和可持續債券總額居亞洲區市場首位，佔總額37% 。

許正宇稱，行業資助方面， 政府在2021年推出「綠色和可持續金融資助計劃」。截至今年5月底，已向420筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出約2.5億港元資助，涉及債務總值約1200億美元，又延長該資助計劃至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款。

人才培訓方面，2022年底推出的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」截至今年6月中已批准超過3400筆申請發還款項，總額接近2000萬港元。

此外，許正宇強調，構建健全的可持續生態圈至為重要。 政府目標在2024年內推出適當地採納國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）的路線圖，就可持續匯報為香港企業提供具透明度及清晰的路徑，並使香港成為首批將本地可持續匯報準則銜接ISSB準則的司法管轄區。