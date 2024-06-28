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TVB許濤：首季廣告增長勢頭延續至上半年

電視廣播（0511）(TVB)今午舉行股東周年大會，在會上集團主席許濤回應股東提問時表示，內地業務為集團眾業務中重要一環，就算增加合拍劇集及節目預算，集團仍有不同融資手段。較早前TVB完成配股集資逾1億元供合拍劇製作後，企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，暫時未有再具體配股打算。

許濤指，在剛過去的周二，TVB參加上海電視節內的大型發布會，將來會在線上、線下及新聞資訊均會有合作機會。較早前集團與騰訊視頻擴大合作，集團仍然會有自有資金、合拍劇平台及第三方融資等融資手段可供使用。李福來強調，TVB的融資渠道多元化，亦取得不少銀行貸款額度，尤其內地方面，因此在合拍劇製作方面，他們不會擔心融資問題。在增加註冊資本及配股之外，他稱，目前未有具體再配股的需求。

隨著內地業務進一步發展，許濤表示，內地業務有望在今年內爭取到逾10億元收入，這為TVB在香港之外，取得另一個10億元收入的地區。收入來源會源自合拍劇、明星多渠道網絡（MCN）、直播帶貨、串流、大灣區及澳門地區的廣告和項目收入。至於在港方面，他說：「料首季度在香港及電子平台廣告錄得三成以上收入增長之勢，在香港目前經濟及零售業面對困難之時，仍然可以在上半年度維持」。隨著TVB Plus新台開台，他形容收視、與新媒體如myTV SUPER、鄰住買及社交媒體的互動表現，令人非常鼓舞。例如在周四、五晚的《美食新聞報道》，便與鄰住買有深入及雙向互動，另在周一、二晚的節目，無論在收視及留言室的互動性，表現均超過其預期。他們計劃運用大氣電波，進一步提升用戶體驗、增加活躍度及提升觀賞程度。

7月份奧運舉辦在即，該台總經理（商務營運）蕭世和稱，他們已經推出廣告套餐及特約節目，並與客戶洽商中，所得反應不俗，過往較少落廣告的飲品及食品客戶，均已購入其廣告套裝。另在特約節目方面，他們正與比較大的客戶商討，開發現場觀賞賽事、商場活動，冀幫助香港零售消費市道。在廣告業務方面，集團亦推出更多內容與廣告結合、增加數碼與傳統廣告結合並統一推廣，及直接營運內地廣告落地投放，增加更多方案，冀助廣告業務表現跑贏大市。許濤補充，由去年下半年至今，多了大藍籌、跨國企業及香港客戶在TVB投放廣告。

在今日股東周年大會上，有從事配音背景的小股東，要求TVB承諾不裁配音組，但總經理（節目內容營運）曾志偉表示，因為他們增加自家製節目，配音節目數目相對少，但是對廣東話配音需求猶在，亦歡迎股東加入做TVB配音。出席股東中，持股逾3%的邵氏基金會，亦低調派郭姓財務官過來，但完成投票後速步離場。