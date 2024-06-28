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順豐再次遞表申請在港上市 6月初獲中證監批發行H股

內地富豪王衛旗下、A股上市順豐控股（深：002352）再次遞表申請在港上市，高盛、華泰國際、摩根大通為其聯席保薦人。

根據弗若斯特沙利文報告，按2023年收入計，順豐是中國及亞洲最大的綜合物流服務提供商，亦是全球第四大綜合物流服務提供商。

根據弗若斯特沙利文報告，截至去年底，集團擁有覆蓋202個國家和地區的全球配送網絡，運營103架飛機和超過20萬輛車輛，分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。此外，集團擁有超過4,000項專利及專利申請，並持續利用自研技術提供創新解決方案。截至去年底，集團擁有約200萬活躍月結客戶及約6.63億散單客戶，根據弗若斯特沙利文報告，該兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。

財務方面，2023年集團純利為82.3億元（人民幣·下同），按年增32.3%；收入錄得2584.09億元，按年跌3.4%。

集團擬將集資所得資金用於加強國際及跨境物流能力；提升及改善中國物流網絡及服務；研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措；以及用作營運資金及一般企業用途。

順豐早於去年8月首次在港提交上市申請，至今年2月失效，本月初公布收到中證監《關於順豐控股股份有限公司境外發行上市備案通知書》，擬發行不超過6.25億股境外上市普通股並在香港聯交所上市。