呂志和在會上表示，他堅信『興學強國，教育惠民』，希望透過支持國家的教育事業，培養更多優秀人才，並期望年輕一代，保持積極進取之心，為人類福祉貢獻力量。他從小經歷戰亂和家庭的貧困，讓他意識到「自力更生」的重要性，同時領悟到「窮則變，變則通」的道理，通過不斷的嘗試與努力，由經營小食品生意賺取了人生中的第一筆財富，並培養出對商業的興趣。現時他領導下的嘉華集團，已經開拓多元化業務，附屬公司超過200多間，投資的業務遍佈中國內地、香港、澳門、東南亞及各地主要城市的綜合集團，業務涵蓋建築材料、房地產、酒店及娛樂休閒業務。

呂志和多年來參與推動國家教育事業，包括在改革開放之初慷慨資助家郷江門五邑大學的建校工作，早年更在七個省份資助了122 間中小學的興建及修繕。近年來他專注於資助高等教育的發展，尤其是科學、創新科研方面，陸續捐助諸多香港、澳門及內地高校。同時他於多家海外知名學府設立中國留學生獎學金，支持優秀學生到海外求學及交流，更成立13億元的銀河娛樂集團基金會，致力協助年輕人建立正確的德育和價值觀、培養國家和民族感。