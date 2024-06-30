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陳茂波：樓價總體平衡穩健

財政司司長陳茂波今日接受港台訪問時表示，政府期望住宅物業有充足供應，樓市平穩，不要再因供求失衡而出現樓價飆升，並認為目前樓價總體平衡及穩健，但當局會密切留意市場變化。

他強調，處理私人物業市場要小心謹慎，未置業人士希望住宅樓價便宜一點，但對已置業人士而言，不少是用了畢生積蓄買樓，樓價波動對他們有較大影響。

陳茂波另外提到，香港投資管理有限公司（港投）兩星期內公佈首兩個投資項目，其中百圖生科是他兩次到美國出差時都有邀請對方來港，歐美的華裔科學家、工程師對回流中國工作十分感興趣，而且首選香港落地。

他說港投公司投資項目有戰略考慮，以其資金作為牽引工具，帶動其他基金投資，亦期望所投資的公司能夠帶動上中下游，構建生態圈，回報相對較慢。但另一方面，港投公司亦透過與基金合作，投資較成熟的公司，這些項目的回報率會較高。

陳茂波認為發展離岸人民幣業務是香港獨有優勢，一定要發揮好，強調要提供更多人民幣業務產品及風險管理工具。

他又提及，不時會聽到有人說香港金融中心地位不保，但從客觀數據來看，事實並非如此。

陳茂波又表示，住宅物業負資產宗數相較1998年仍有很大距離，脫供比率極低，歷史亦說明香港可以捱過樓市波動。