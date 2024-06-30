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煤氣見習技術員計劃轉三年制提升競爭力

搶人才潮下，各界積極招攬人才，煤氣公司與職業訓練局（VTC）今年起合作提升見習技術員計劃（氣體）課程，除了加強課程內容，涉獵新能源、ESG等範疇，煤氣公司更增加資源，讓學員攻讀課程的三年間，全數獲得薪酬津貼。

以往課程，學員只有在第二及第三年才獲薪津，新課程下，學員比以往多一年經濟支援，也提早一年進入職場實習，學習大企業的企業文化、培養工作態度及接受紀律培訓。

新的三年制課程，煤氣公司直接招聘學員，煤氣公司集團人力資源總監暨集團安全及環保總監林銘榮表示，今次課程提升，煤氣公司每年增撥三百萬元，亦投入更多人手和資源，而課程也不只集中燃氣行業，新增了氫能、能源行業趨勢、ESG等範疇，擴闊學員的視野及提升其競爭力。

學員完成三年培訓後，將考獲「全牌」，即機電工程署第1至8 類氣體牌照，成為專業的註冊氣體裝置技工。煤氣公司助理總經理–培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承表示，獲取全牌後，由於畢業學員掌握的技能比一般持散牌（即只有一類或數類氣體牌照）更全面，可以從事的工作範疇更廣，晉升機會亦更多。

方補充，見習技術員的職業發展路徑亦非常清晰，煤氣公司十分支持畢業學員持續進修，會全數資助他們繼續修讀職專文憑（DVE）及燃氣工程專業文憑，而學士和碩士學位等課程也有80%的資助。由見習技術員一步步晉升至技術員、高級技術員、助理工程師、工程師，甚至管理層。