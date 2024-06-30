moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地6月製造業PMI報49.5 續陷收縮區間

內地製造業活動繼續陷收縮。國家統計局公布，6月份製造業採購經理指數(PMI)報49.5，按月持平，符預期。

從企業規模看，大型企業PMI為50.1%，按月跌0.6個百分點﹔中、小型企業PMI分別為49.8%和47.4%，按月分別上升上升0.4和0.7個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月份企業生產保持擴張。生產指數為50.6%，按月跌0.2個百分點，高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。從行業看，金屬制品、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數均高於55.0%，相關行業生產保持較快增長﹔紡織、石油煤炭及其他燃料加工等行業生產指數均低於臨界點，企業生產活動有所放緩。

新訂單指數基本持平，6月份新訂單指數為49.5%，按月微降0.1個百分點，製造業市場需求仍顯不足﹔價格指數有所回落，受近期部分大宗商品價格下降和市場需求不足等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.7%和47.9%，按月下降5.2和2.5個百分點。

新動能持續增長。從重點行業看，高技術製造業PMI為52.3%，按月上升1.6個百分點，連續8個月保持在擴張區間﹔裝備製造業PMI為51.0%，按月上升0.3個百分點，連續4個月保持擴張，制造業轉型升級持續推進，新質生產力繼續發展壯大。高耗能行業和消費品行業PMI分別為47.4%和49.5%，繼續低於臨界點。

企業預期基本穩定。生產經營活動預期指數為54.4%，按月上升0.1個百分點，製造業企業對市場發展預期穩定。從行業看，農副食品加工、金屬制品、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展信心較強。