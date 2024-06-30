從企業規模看，大型企業PMI為50.1%，按月跌0.6個百分點﹔中、小型企業PMI分別為49.8%和47.4%，按月分別上升上升0.4和0.7個百分點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月份企業生產保持擴張。生產指數為50.6%，按月跌0.2個百分點，高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。從行業看，金屬制品、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數均高於55.0%，相關行業生產保持較快增長﹔紡織、石油煤炭及其他燃料加工等行業生產指數均低於臨界點，企業生產活動有所放緩。

新訂單指數基本持平，6月份新訂單指數為49.5%，按月微降0.1個百分點，製造業市場需求仍顯不足﹔價格指數有所回落，受近期部分大宗商品價格下降和市場需求不足等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.7%和47.9%，按月下降5.2和2.5個百分點。

新動能持續增長。從重點行業看，高技術製造業PMI為52.3%，按月上升1.6個百分點，連續8個月保持在擴張區間﹔裝備製造業PMI為51.0%，按月上升0.3個百分點，連續4個月保持擴張，制造業轉型升級持續推進，新質生產力繼續發展壯大。高耗能行業和消費品行業PMI分別為47.4%和49.5%，繼續低於臨界點。

企業預期基本穩定。生產經營活動預期指數為54.4%，按月上升0.1個百分點，製造業企業對市場發展預期穩定。從行業看，農副食品加工、金屬制品、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展信心較強。