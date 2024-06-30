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陳茂波：加速發展創新科技 推動結構轉型產業升級

香港回歸27年前夕，財政司長陳茂波在網誌表示，世界形勢持續轉變，各種新的挑戰亦不斷出現，香港必須強化自身優勢和競爭力，同時透過加速發展創新科技，培育新的產業，並為各行各業賦能，推動結構轉型、產業升級。

陳茂波指，香港既要鞏固傳統優勢產業，亦要加快培育新的產業，因時制宜、因地制宜地發展新質生產力，推動本港經濟更多元、更具韌性的發展。人工智能、醫療健康、綠色金融和綠色科技、數字經濟、跨國供應鏈管理等都是我們未來需要大力推動的領域。歸根到底，都是為了讓市民有更美好的生活、讓年青人未來有更多元化的發展機會。

他指，在國家的堅實支持下，香港自回歸以來持續穩步發展。2023年香港人均本地生產總值達到50,500美元，位於全球前列。香港是全世界唯一同時匯聚中國優勢和國際優勢的地方，作為聯通內地和世界的「雙門戶」，功能突出。

香港的國際化特色繼續保持，去年境外公司在港設有辦事處以至區域總部的公司，約有9,000家。隨着《維護國家安全條例》今年3月正式實施，香港全面築牢維護國家安全的屏障，社會和營商環境更見穩定。

香港國際金融中心的地位持續鞏固和提升。以證券市場為例，港股市值現時超過32萬億港元，是97年回歸時的10倍，也是我們GDP的11倍。債券市場發展區內領先，在安排亞洲國際債券發行上，過去連續十六年位居亞洲第一。

財富管理方面，香港的資產管理規模超過30萬億港元，約2,700個單一家族企業辦公室在港營運。隨着粵港澳大灣區和東南亞人民的財富水平不斷累積和提升，香港財富管理業務必定將再攀高峰。