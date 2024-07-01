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財新中國6月製造業PMI升至51.8 勝預期 創3年高

財新公布，6月中國製造業採購經理指數(PMI)連續8個高過50，從5月的51.7上升至51.8，好過市場預期的51.5，並創2021年6月後新高。

數據顯示，6月生產經營活動擴張加速，但需求連續兩個月轉弱，企業成本持續上漲，出廠物價指數年內首次升穿50。不過，新出口訂單增速降至近六個月新低，海外市場需求略有轉弱，創業家樂觀情緒顯著下降。

數據走勢與前一日由國統局公布的6月製造業PMI不同，國統局數字為49.5，與上月持平，連續兩個月低於50。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業景氣度依然維持向好，供給、內需、出口保持擴張，採購量和庫存上升，價格水平小幅上漲，就業收縮幅度改善，但製造業企業家樂觀情緒顯著下降。市場信心不足和有效需求不足仍是當前經濟面臨的極大挑戰。展望未來，政策對經濟的支持力道仍需進一步加強，前期「三大工程」、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新及消費品以舊換新等政策仍需進一步落實顯效。此外，財稅改革等相關政策的推展應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。

 

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