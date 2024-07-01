摩根士丹利認為，隨著特朗普贏得美國總統選舉的可能性上升，債息曲線變陡(長債息升，短債息跌)正成為有吸引力的押注，因為在這種情形下經濟增長可能會放緩，通脹則會加速。
大摩認為，首場辯論後，特朗普再度當選的可能性上升，「概率出現了明顯的相對變化」，而「這急劇變化可能是一個獨特催化劑，使曲線陡峭化交易具有吸引力」。
由於特朗普誓言驅逐無證移民，並加大對華關稅威脅，交易員正在對經濟增長放緩和通脹加快的風險進行定價。
在經濟增長已然降溫的背景下，現在移民和關稅政策變化的可能性也上升，這更有可能導致投資者對美國降息的預期升溫。「在赤字問題日益受到關注之際，共和黨大獲全勝的可能性上升，或給長期限溢價帶來上行壓力」。
另外，野村證券的Naokazu Koshimizu預計，特朗普若上台將偏好財政擴張和弱勢美元。再加上對鴿派聯儲局主席的偏愛，將導致美債息曲線變陡。
其他報道
七一假期 周五起出境人次累計176萬 周六出境數三年半內第二高
澳門6月博彩毛收入降至年內低位 升16.4% 遜預期 首6月升41.9%
A股低開 上證跌0.07% 人行逆回購淨回籠480億 人幣中間價偏強
南水6月淨流出444億 北水流入876億 半年流入3714億