大摩認為，首場辯論後，特朗普再度當選的可能性上升，「概率出現了明顯的相對變化」，而「這急劇變化可能是一個獨特催化劑，使曲線陡峭化交易具有吸引力」。

由於特朗普誓言驅逐無證移民，並加大對華關稅威脅，交易員正在對經濟增長放緩和通脹加快的風險進行定價。

在經濟增長已然降溫的背景下，現在移民和關稅政策變化的可能性也上升，這更有可能導致投資者對美國降息的預期升溫。「在赤字問題日益受到關注之際，共和黨大獲全勝的可能性上升，或給長期限溢價帶來上行壓力」。

另外，野村證券的Naokazu Koshimizu預計，特朗普若上台將偏好財政擴張和弱勢美元。再加上對鴿派聯儲局主席的偏愛，將導致美債息曲線變陡。

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