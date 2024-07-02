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道指升50點 納指創收市價計新高 美債息上升

美債息上升，債息倒掛收窄，美股、金龍指數上升，納指創收市價計新高。市場建議為特朗普當選的前景布局，大摩稱，特朗普勝算增，債息曲線變陡成有吸引力押注。另外，美國最高法院裁定，特朗普可以部分免於受到企圖推翻2020年大選結果的刑事指控，這一結果幾乎確保了他的相關案件不會在11月總統大選前開庭。美國製造業活動連續第三個月小幅萎縮，原物料支付價格指標創出一年多來最大跌幅。Tesla周二將公布第二季度銷售數據，市場預計該季交付量按年下降5.4%，將是連續第二個季度銷售下滑。

道瓊斯工業平均指數收漲50點，升幅0.13%，報39169點。標普500指數收漲14點，升幅0.27%，報5475點。納斯達克綜合指數收漲146點，或0.83%，報17879點。

高盛升2.51%，報463.66美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻74點，而聯合健康跌2.87%，報494.65元，拖累道指95點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報216.75元，升2.91%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報182.99元，升0.46%，亞馬遜(美：AMZN)收市報197.2元，升2.04%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報504.68元，升0.09%，英偉達(美：NVDA)收市報124.3元，升0.61%，微軟(美：MSFT)收市報456.73元，升2.18%，Tesla (美：TSLA)收市報209.86元，升6.05%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報513點。德國DAX指數收漲0.31%，報18290點；法國CAC 40指數漲1.1%，報7561點；英國富時100指數收漲0.04%，報8166點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.8%，報5787點。

美國2年期債息曾升最多0.83%，是6月28日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見4.7931厘，是6月12日4.8425厘後最高。收市報4.7556厘，是6月17日後收市新高，當日報4.7655厘。連升2日，累計升0.0437厘，對上一次連升2日是6月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月26日。

美國10年期債息曾升最多2.16%，是6月28日後最大升幅，當日升幅為2.7%。高見4.4911厘，是6月3日4.4985厘後最高。收市報4.4613厘，是6月10日後收市新高，當日報4.467厘。連升2日，累計升0.1748厘，對上一次連升2日是6月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月26日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至28.679基點，是5月3日25.919基點後最窄。收市報29.85基點，是5月2日後收市最窄，當日報29.578基點。連續第2日收窄，累計12.91基點，對上一次連續兩日是6月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月21日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至87.346基點，是5月31日84.931基點後最窄。收市報90.324基點，是5月30日後收市最窄，當日報86.768基點。連續第2日收窄，累計18.582基點，對上一次連續兩日是6月26日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月21日。

金龍指數曾升最多1.58%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.88%。高見5832.8點，是6月27日5872.31點後最高。收市報5787.44點，是6月27日後收市新高，當日報5801.24點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月13日。

道指曾升最多0.82%，是6月24日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見39438.36點，是6月28日39443.6點後最高。收市報39169.52點，是6月24日後收市新高，當日報39411.21點。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是6月25日。

標指曾升最多0.35%，是6月28日後最大升幅，當日升幅為0.74%。高見5479.55點，是6月28日5523.64點後最高。收市報5475.09點，是6月27日後收市新高，當日報5482.87點。

納指曾升最多0.91%，是6月28日後最大升幅，當日升幅為0.99%。高見17894.28點，是6月28日18035點後最高。收報17879.3點，升0.83%，創收市價計新高。

 