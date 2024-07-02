個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.21%，折合報370.71元；阿里巴巴（9988）升0.25%，折合報70.47元；美團（3690）升0.21%，折合報110.99元；匯控（0005）升0.71%，折合報68.43元；建行（0939）升0.47%，折合報5.79元。

道期現跌0.129%；標期現跌0.18%；納期現跌0.32%。日本東證指數現升0.04%；韓國KOSPI指數現跌0.52%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.05%。

VIX指數隔晚跌1.76%或0.22點，報12.22點。

紐油現升0.13%或0.1美元，報83.49美元；布油現升0.18%或0.16美元，報86.76美元；金價現升0.04%或1美元，報2332.9美元；LME 銅期貨隔晚升0.32%或31美元，報9630美元。比特幣現跌0.54%或342.38美元，報62893.62美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.4593厘。

今日焦點股份可留意：

元續科技（8637）上市，定價2.42元。

陳德霖旗下SPAC匯德（7841），提併購新上市申請。

復星國際（0656）附屬，近20億元出售持北海道Tomamu滑雪場日企。

中海油（0883）首個綠色設計油田投產。

理想（2015）6月交付增47%，小鵬（9868）增24%。

七一假期，周五起出境人次累計176萬，周六出境數三年半內第二高。

澳門6月博彩毛收入降至年內低位，升16.4%，遜預期，首6月升41.9%。

小米（1810）：香港業務首季收入增逾五成。小米汽車：7月小米SU7交付量將續破萬。

A股稀土股上升，內地推稀土管理條例。

吉利汽車（0175）動力系統合資落實獲沙特阿美購10%股權。

紛美（0468）主席重選非執董被否決，新巨豐要求開特別股東會委2人任董事。

恒汽（0708）授權發新股及回購決議案被逾99%股東否決。

TVB（0511）許濤：首季廣告增長勢頭延續至上半年。TVB股東會各動議逾五成贊成票通過 ，追認配股予大股東反對票近43%。

遠展（0035）：港樓暫時不會大升長遠樂觀 ，冀負債比率再降。

筆克遠東（0752）半年純利升近九成，中期息每股5.5仙。

信義光能（0968）發盈喜，料中期盈利升最多45%。

謝瑞麟（0417）全年虧損擴大至3.74億元，不派息。

六福集團（0590）全年溢利18億元歷史第二高，按年升38%。

港交所（0388）就下調港股最低上落價位諮詢市場。港交所與山西省政府合作，支持企業來港上市。

匯豐成功獲內地數碼旅遊平台徵信數據 完成跨境徵信互通試點個案。

大快活（0052）：暫無計劃加價，首財季生意微跌。

中銀（2388）聯同鄧白氏合作，成為首家實現跨境企業徵信試點銀行 。

其他報道

道指升50點 納指創收市價計新高 美債息上升