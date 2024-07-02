恒指今早低開49點或0.28%，報17669點，大市成交金額47億元；國指今早低開7點或0.13%，報6323點。恒生科技指數開市報3538點，跌0.46%。上升股份比例為11.24%，下跌為6.15%，無升跌為82.59%。