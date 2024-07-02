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恒指低開49點 科指跌0.46% 元續科技上市跌31%

恒指今早低開49點或0.28%，報17669點，大市成交金額47億元；國指今早低開7點或0.13%，報6323點。恒生科技指數開市報3538點，跌0.46%。上升股份比例為11.24%，下跌為6.15%，無升跌為82.59%。

藍籌25隻升，43隻下跌，14隻無升跌。吉利（0175）升4.78%，報9.21元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌12.72%，報3.43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，19隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報74.7元，升6.26%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報121.1元，跌4.57%。

恒指下試250天線(17533.82點)。科指續低於100天線(3585.25點)。

元續科技（8637）上市，定價2.42元。開市報1.66元，跌31.4%。

陳德霖旗下SPAC匯德（7841），提併購新上市申請。無成交，報7.3元。

復星國際（0656）附屬，近20億元出售持北海道Tomamu滑雪場日企。開市報4.22元，升0.48%。

中海油（0883）首個綠色設計油田投產。開市報23元，升2.68%。

理想（2015）6月交付增47%，小鵬增24%。開市報74.7元，升6.26%。小鵬（9868）開市報30.1元，升1.86%。

七一假期，周五起出境人次累計176萬，周六出境數三年半內第二高。國泰（0293）開市報8.01元，升0.25%。

餐飲股個別發展，大家樂（0341）無成交，報8.04元。叙福樓（1978）無成交，報0.73元。稻香（0573）無成交，報0.73元。太興（6811）無成交，報0.81元。富臨（1443）無成交，報0.15元。1957 & Co.（8495）無成交，報0.19元。嚐高美（8371）無成交，報1.42元。

商場股個別發展，希慎（0014）無成交，報11.22元。太古地產（1972）開市報12.44元，無升跌。九龍倉置業（1997）開市報21元，升1.45%。九龍倉集團（0004）開市報22.8元，升3.87%。領展（0823）開市報31.15元，升2.64%。

化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）開市報33.25元，升0.15%。莎莎國際（0178）開市報0.83元，無升跌。

奢侈品股個別發展，周大福（1929）見52周低8.38元，開市報8.38元，跌0.83%。普拉達（1913）開市報57.5元，跌1.54%。六福集團（0590）開市報16.62元，無升跌。東方表行集團（0398）開市報3.5元，升1.16%。英皇鐘錶珠寶（0887）無成交，報0.169元。新秀麗（1910）開市報23.5元，升0.86%。

澳門6月博彩毛收入降至年內低位，升16.4%，遜預期，首6月升41.9%。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）無成交，報5.25元。美高梅中國（2282）開市報12.16元，無升跌。澳博（0880）開市報2.66元，升0.38%。永利澳門（1128）開市報6.41元，升0.16%。銀河娛樂（0027）開市報36.9元，升1.37%。金沙中國（1928）見52周低16.24元，開市報16.24元，跌0.25%。

小米（1810）：香港業務首季收入增逾五成。小米汽車：7月小米SU7交付量將續破萬。開市報16.5元，升0.12%。

A股稀土股上升，內地推稀土管理條例。中國稀土（0769）開市報0.32元，升3.23%。

吉利汽車（0175）動力系統合資落實獲沙特阿美購10%股權。開市報9.21元，升4.78%。

紛美（0468）主席重選非執董被否決，新巨豐要求開特別股東會委2人任董事。開市報2.4元，升0.42%。

恒汽（0708）授權發新股及回購決議案被逾99%股東否決。開市報0.445元，升2.3%。

TVB（0511）許濤：首季廣告增長勢頭延續至上半年。TVB股東會各動議逾五成贊成票通過 ，追認配股予大股東反對票近43%。無成交，報3.32元。

遠展（0035）：港樓暫時不會大升長遠樂觀 ，冀負債比率再降。無成交，報1.08元。

筆克遠東（0752）半年純利升近九成，中期息每股5.5仙。開市報1.82元，無升跌。

信義光能（0968）發盈喜，料中期盈利升最多45%。開市報3.43元，跌12.72%。

謝瑞麟（0417）全年虧損擴大至3.74億元，不派息。無成交，報0.79元。

六福集團（0590）全年溢利18億元歷史第二高，按年升38%。開市報16.62元，無升跌。

港交所（0388）就下調港股最低上落價位諮詢市場。港交所與山西省政府合作，支持企業來港上市。開市報250.2元，無升跌。

匯豐成功獲內地數碼旅遊平台徵信數據 完成跨境徵信互通試點個案。匯控（0005）開市報68元，跌0.44%。

大快活（0052）：暫無計劃加價，首財季生意微跌。無成交，報7.88元。

中銀（2388）聯同鄧白氏合作，成為首家實現跨境企業徵信試點銀行 。開市報23.25元，跌3.33%。

破頂股表現

破頂股包括，秦港股份（3369）創52周高，見1.95元，開市報1.95元，無升跌；兗煤澳洲（3668）創52周高，見36.3元，開市報36.3元，升6.3%；中國電力（2380）創52周高，見4.1元，開市報4.1元，升1.23%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.92元，開市報0.92元，升2.22%；綠色動力環保（1330）創52周高，見3.06元，開市報3.06元，無升跌；滉達富控股（1348）創52周高，見0.083元，開市報0.083元，無升跌；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見4.98元，開市報4.98元，升0.61%；百德國際（2668）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升14.08%；C-LINK SQ（2950）無成交，報0.255元；鼎石資本股權（2951）無成交，報0.92元；兗煤澳大利亞（3668）創52周高，見36.3元，開市報36.3元，升6.3%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括世紀聯合控股（1959）低見0.156元，開市報0.156元，跌3.11%；奈雪的茶（2150）低見2.04元，開市報2.04元，跌0.97%；凱萊英（6821）低見46.3元，開市報46.3元，跌4.93%；百勝中國（9987）低見239.6元，開市報239.6元，跌0.75%；天聚地合（2479）低見60元，開市報60元，跌0.25%；嘀嗒出行 （2559）低見3.96元，開市報3.96元，跌14.84%。

52周低，其中包括，金沙中國（1928）低見16.24元，開市報16.24元，跌0.25%；周大福（1929）低見8.38元，開市報8.38元，跌0.83%；潤啤（0291）低見26元，開市報26元，跌0.95%；百度 （9888）低見84.9元，開市報84.9元，跌0.41%；藥明康德（2359）低見29.15元，開市報29.15元，跌0.17%。

異動股

上升異動股，包括，百德國際（2668）創52周高，見0.81元，開市報0.81元，升14.08%；天彩控股（3882）開市報0.53元，升11.58%；企展控股（1808）開市報5.5元，升8.27%；裕承科金（0279）開市報0.028元，升7.69%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報0.86元，升7.5%；世茂集團（0813）開市報0.77元，升6.94%；順風清潔能源（1165）開市報0.031元，升6.9%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見36.3元，開市報36.3元，升6.3%；理想（2015）開市報74.7元，升6.26%。

下跌異動股，包括，元續科技（8637）開市報1.66元，跌31.4%；嘀嗒出行 （2559）創上市新低，見3.96元，開市報3.96元，跌14.84%；百富環球（0327）見52周低5元，開市報5元，跌14.68%；宏信建發（9930）開市報1.28元，跌14.67%；信義光能（0968）開市報3.43元，跌12.72%；新豐泰集團（1771）開市報0.53元，跌10.17%；瑞強集團（8427）開市報0.31元，跌10.14%；PERFECTECH INTL（0765）開市報0.51元，跌8.93%；鳳凰衞視（2008）開市報1.61元，跌8%。

 

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