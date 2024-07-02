海航控股（滬：600221）昨日宣布，與海航航空共同出資設立「海航優選」，註冊資本為3000萬元人民幣。海航控股以貨幣形式出資1,530萬元，持股比例為51%，而海航航空出資1,470萬元，持股比例為49%。
根據公告，海航優選的經營範圍廣泛，包括酒類經營、出版網路銷售、加值電信業務等，其主要業務將聚焦於網路直播及銷售業務。此舉旨在利用直播平台提升海航控股的機票和輔營產品銷售，並拓展業務範圍，創造新的利潤增長點。
此前，海航航空官方微信發布的電商直播團隊招募簡章。該職位涉及職業主播、直播核心運營、直播商務經理、短視頻編導、短視頻攝像及剪輯等。值得留意的是，簡章中提到：「航空公司有獨特神秘感，直播中觀眾將有機會一睹空中飛行的真實場景，了解飛機內部結構和飛行員生活」。
有內地網民質疑飛機上是否真的可以進行即時直播，訊號問題又如何解決。《新浪財經》引述民航業內人士表示，理論上是可以，但需要在飛機上加裝上網設備，並獲得有關監管機構的批准。但亦有分析人士認為，海航提到的這種空中飛行真實場景直播，未必會是真的直播，可能最終會採用某種錄播模式，例如提前拍攝一些視頻在直播中播放。
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