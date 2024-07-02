港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌5.08點子至4.55946%，是6月19日後最低，當日報4.52881%。對上一次連跌4日是4月22日，當日拆息報4.10929%。
港元現報7.8118元升值4點子，曾貶值最多9點子，報7.8131元，亦曾升值最多13點子，報7.8109元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌71.18點子至4.26548%，是6月21日後最低；1星期HIBOR跌31.63點子至4.50881%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌18.07點子至4.46899%，是6月17日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.29點子至4.74083%，是6月18日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.81137%；12個月期HIBOR跌2.64點子至4.96255%，是5月21日後最低。
美元指數現報105.911升值0.01點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45165%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8414%，連續3日擴闊，利差是2024年6月21日後最闊，當日差距為-0.8666%。
對上一次連續3日擴闊，是2024年5月31日，當日利差報-0.9702%。
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