港股假期後復市，承接美股升勢，今早低開後反覆向上，恒指曾升最多267點，其後升幅收窄，半日升100點。港股假期期間內公布經濟數據分歧，人民幣貶值，離岸人民幣曾貶值至7.3081元，是2023年11月13日後最弱；在岸人民幣貶值至7.2714元，是2023年11月14日後最弱。
恒指今早低開49點，高位升267點，低位跌49點，高低波幅317點。上升股份比例為25.21%，下跌為26.99%，無升跌為47.79%。
恒指半日升100點或0.57%，報17819點，大市成交金額686億元；國指升60點或0.95%，報6392點。恒生科技指數收報3549點，跌0.14%。
藍籌股成交金額334.95億元，佔大市成交48.82%；科指成份股成交金額154.14億元，佔大市成交22.46%；國指成份股成交金額291.93億元，佔大市成交42.55%。
24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額增加14.5%，至86.25億元，佔大市成交12.57%。牛熊證成交金額48.45億元，增加14.66%；窩輪成交金額37.8億元，增加14.31%。
藍籌43隻升，35隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升5.41%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.09%，收報3.73元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.39元，升5.3%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報21.2元，跌5.99%。
恒指受制於10天線(18015.49點)。科指曾升穿100天線(3585.36點)。
北水南下合計淨流入32.75億元，較上日減少10.58%，連續第5日流入，累計流入147.28億元，對上一次連續5日淨流入是5月22日。
攜程（9961）推生育補貼一年 共541名員工領取 補貼金額2750萬元人幣。收報374.8元，升0.05%。
建行（0939）據報大規模減薪 總行員工最少減薪一成 分行職員減幅更大。收報5.88元，升1.91%。
元續科技（8637）上市，定價2.42元。收報1.6元，跌33.88%。
陳德霖旗下SPAC匯德（7841），提併購新上市申請。收報7.3元，無升跌。
復星國際（0656）附屬，近20億元出售持北海道Tomamu滑雪場日企。收報4.21元，升0.24%。
中海油（0883）首個綠色設計油田投產。收報23.4元，升4.46%。
理想（2015）6月交付增47%，小鵬增24%。收報74元，升5.26%。小鵬（9868）收報30.15元，升2.03%。
七一假期，周五起出境人次累計176萬，周六出境數三年半內第二高。國泰（0293）收報8元，升0.13%。
餐飲股個別發展，大家樂（0341）收報8.06元，升0.25%。叙福樓（1978）收報0.74元，升1.37%。稻香（0573）收報0.71元，跌2.74%。太興（6811）收報0.82元，升1.23%。富臨（1443）收報0.15元，無升跌。1957 & Co.（8495）收報0.19元，無升跌。嚐高美（8371）收報1.42元，無升跌。
商場股個別發展，希慎（0014）見52周低11.14元，收報11.22元，無升跌。太古地產（1972）收報12.36元，跌0.64%。九龍倉置業（1997）收報20.7元，無升跌。九龍倉集團（0004）收報22.85元，升4.1%。領展（0823）見52周低29.75元，收報30元，跌1.15%。
化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.45元，升0.75%。莎莎國際（0178）收報0.81元，跌2.41%。
奢侈品股向下，周大福（1929）見52周低8.08元，收報8.09元，跌4.26%。普拉達（1913）收報57.4元，跌1.71%。六福集團（0590）見52周低15.86元，收報16.34元，跌1.68%。東方表行集團（0398）收報3.43元，跌0.87%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.166元，跌1.78%。新秀麗（1910）收報23.15元，跌0.64%。
澳門6月博彩毛收入降至年內低位，升16.4%，遜預期，首6月升41.9%。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.23元，跌0.38%。美高梅中國（2282）收報12.04元，跌0.99%。澳博（0880）收報2.6元，跌1.89%。永利澳門（1128）收報6.28元，跌1.88%。銀河娛樂（0027）收報36.2元，跌0.55%。金沙中國（1928）見52周低16.1元，收報16.14元，跌0.86%。
小米（1810）：香港業務首季收入增逾五成。小米汽車：7月小米SU7交付量將續破萬。收報16.56元，升0.49%。
A股稀土股上升，內地推稀土管理條例。中國稀土（0769）收報0.34元，升9.68%。
吉利汽車（0175）動力系統合資落實獲沙特阿美購10%股權。收報8.65元，跌1.59%。
紛美（0468）主席重選非執董被否決，新巨豐要求開特別股東會委2人任董事。收報2.46元，升2.93%。
恒汽（0708）授權發新股及回購決議案被逾99%股東否決。收報0.405元，跌6.9%。
TVB（0511）許濤：首季廣告增長勢頭延續至上半年。TVB股東會各動議逾五成贊成票通過 ，追認配股予大股東反對票近43%。收報3.37元，升1.51%。
遠展（0035）：港樓暫時不會大升長遠樂觀 ，冀負債比率再降。收報1.12元，升3.7%。
筆克遠東（0752）半年純利升近九成，中期息每股5.5仙。創52周高，見1.88元，收報1.82元，無升跌。
信義光能（0968）發盈喜，料中期盈利升最多45%。收報3.73元，跌5.09%。
謝瑞麟（0417）全年虧損擴大至3.74億元，不派息。收報0.79元，無升跌。
六福集團（0590）全年溢利18億元歷史第二高，按年升38%。見52周低15.86元，收報16.34元，跌1.68%。
港交所（0388）就下調港股最低上落價位諮詢市場。港交所與山西省政府合作，支持企業來港上市。收報250.2元，無升跌。
匯豐成功獲內地數碼旅遊平台徵信數據 完成跨境徵信互通試點個案。匯控（0005）收報68.35元，升0.07%。
大快活（0052）：暫無計劃加價，首財季生意微跌。收報7.89元，升0.13%。
中銀（2388）聯同鄧白氏合作，成為首家實現跨境企業徵信試點銀行 。收報23.15元，跌3.74%。
破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.78元，收報14.5元，跌0.68%；中國移動（80941）創上市新高，見73.25元，收報73.2元，升1.81%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.04元，收報33.04元，升0.36%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見885.9元，收報885.9元，升0.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060元，收報1059.75元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.7元，收報21.62元，升1.31%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.1元，收報1136.1元，升0.05%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見52.46元，收報52.46元，升2.9%；趣致集團 （0917）創上市新高，見55.3元，收報54.8元，升2.53%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見78.3元，收報78元，升11.43%；京城佳業（2210）創52周高，見4.8元，收報4.8元，升2.13%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.45元，升0.75%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升1.77%；秦港股份（3369）創52周高，見1.96元，收報1.9元，跌2.56%。
破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見7.43元，收報7.37元，升2.79%；中石油（0857）創52周高，見8.28元，收報8.22元，升4.05%；中移動（0941）創52周高，見78.6元，收報78.1元，升1.43%；華潤電力（0836）創52周高，見24.85元，收報24.25元，升1.25%。
35隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見7.18元，收報7.28元，跌1.49%；滔搏（6110）低見3.3元，收報3.94元，跌5.06%；京東健康（6618）低見20.8元，收報21.1元，跌0.71%；凌銳控股（0784）低見0.052元，收報0.053元，跌13.11%；匯盈控股（0821）低見0.04元，收報0.047元，跌6%；華音國際控股（0989）低見0.035元，收報0.038元，跌15.56%；宏安地產（1243）低見0.037元，收報0.04元，跌4.76%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.037元，收報0.038元，跌2.56%；方達控股（1521）低見0.75元，收報0.78元，跌2.5%；REF HOLDINGS（1631）低見0.215元，收報0.218元，跌9.17%。
51隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.48元，收報8.49元，跌1.62%；東方甄選（1797）低見12.36元，收報12.46元，跌1.27%；金沙中國（1928）低見16.1元，收報16.14元，跌0.86%；周大福（1929）低見8.08元，收報8.09元，跌4.26%；六福集團（0590）低見15.86元，收報16.34元，跌1.68%；東風集團股份（0489）低見2.21元，收報2.21元，跌0.9%；希慎（0014）低見11.14元，收報11.22元，無升跌；新鴻基地產（0016）低見66.55元，收報67元，跌0.81%；嘉華國際（0173）低見1.68元，收報1.69元，跌2.31%；東方甄選（1797）低見12.36元，收報12.46元，跌1.27%。
異動股
上升異動股，包括，大唐西市（0620）收報0.3元，升36.36%；百德國際（2668）創52周高，見1.15元，收報0.96元，升35.21%；揚科集團（1460）收報0.205元，升27.33%；雄岸科技（1647）收報0.078元，升23.81%；鈞濠集團（0115）收報6.02元，升22.86%；秀商時代控股（1849）收報0.055元，升22.22%；SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，收報0.012元，升20%；百得利控股（6909）收報0.87元，升19.18%；中國信息科技（8178）收報1.33元，升17.7%；建聯集團（0385）收報0.4元，升17.65%；泰昇集團（0687）收報0.395元，升16.18%。
下跌異動股，包括，千百度（1028）收報0.16元，跌42.86%；榮豐億控股（3683）創上市新低，見0.071元，收報0.11元，跌41.49%；駿東控股（8277）收報0.25元，跌38.27%；第七大道（0797）收報2元，跌36.71%；元續科技（8637）收報1.6元，跌33.88%；瑞強集團（8427）創52周高，見0.365元，收報0.23元，跌33.33%；宏信建發（9930）創上市新低，見0.99元，收報1.04元，跌30.67%；紫元元（8223）收報1.87元，跌22.41%；意馬國際（0585）收報0.305元，跌21.79%；諾亞控股（6686）創上市新低，見13.08元，收報13.08元，跌20.24%；坤集團（0924）收報0.65元，跌18.75%。
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