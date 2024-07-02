港股假期後復市，承接美股升勢，今早低開後反覆向上，恒指曾升最多267點，其後升幅收窄，半日升100點。港股假期期間內公布經濟數據分歧，人民幣貶值，離岸人民幣曾貶值至7.3081元，是2023年11月13日後最弱；在岸人民幣貶值至7.2714元，是2023年11月14日後最弱。