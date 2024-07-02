moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升100點 科指跌0.14% 人民幣見逾7個月最弱

港股假期後復市，承接美股升勢，今早低開後反覆向上，恒指曾升最多267點，其後升幅收窄，半日升100點。港股假期期間內公布經濟數據分歧，人民幣貶值，離岸人民幣曾貶值至7.3081元，是2023年11月13日後最弱；在岸人民幣貶值至7.2714元，是2023年11月14日後最弱。

恒指今早低開49點，高位升267點，低位跌49點，高低波幅317點。上升股份比例為25.21%，下跌為26.99%，無升跌為47.79%。

恒指半日升100點或0.57%，報17819點，大市成交金額686億元；國指升60點或0.95%，報6392點。恒生科技指數收報3549點，跌0.14%。

藍籌股成交金額334.95億元，佔大市成交48.82%；科指成份股成交金額154.14億元，佔大市成交22.46%；國指成份股成交金額291.93億元，佔大市成交42.55%。

24隻雙櫃台股，總成交0.73億元人民幣，相當於約0.78億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加14.5%，至86.25億元，佔大市成交12.57%。牛熊證成交金額48.45億元，增加14.66%；窩輪成交金額37.8億元，增加14.31%。

藍籌43隻升，35隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升5.41%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌5.09%，收報3.73元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.39元，升5.3%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報21.2元，跌5.99%。

恒指受制於10天線(18015.49點)。科指曾升穿100天線(3585.36點)。

北水南下合計淨流入32.75億元，較上日減少10.58%，連續第5日流入，累計流入147.28億元，對上一次連續5日淨流入是5月22日。

攜程（9961）推生育補貼一年 共541名員工領取 補貼金額2750萬元人幣。收報374.8元，升0.05%。

建行（0939）據報大規模減薪 總行員工最少減薪一成 分行職員減幅更大。收報5.88元，升1.91%。

元續科技（8637）上市，定價2.42元。收報1.6元，跌33.88%。

陳德霖旗下SPAC匯德（7841），提併購新上市申請。收報7.3元，無升跌。

復星國際（0656）附屬，近20億元出售持北海道Tomamu滑雪場日企。收報4.21元，升0.24%。

中海油（0883）首個綠色設計油田投產。收報23.4元，升4.46%。

理想（2015）6月交付增47%，小鵬增24%。收報74元，升5.26%。小鵬（9868）收報30.15元，升2.03%。

七一假期，周五起出境人次累計176萬，周六出境數三年半內第二高。國泰（0293）收報8元，升0.13%。

餐飲股個別發展，大家樂（0341）收報8.06元，升0.25%。叙福樓（1978）收報0.74元，升1.37%。稻香（0573）收報0.71元，跌2.74%。太興（6811）收報0.82元，升1.23%。富臨（1443）收報0.15元，無升跌。1957 & Co.（8495）收報0.19元，無升跌。嚐高美（8371）收報1.42元，無升跌。

商場股個別發展，希慎（0014）見52周低11.14元，收報11.22元，無升跌。太古地產（1972）收報12.36元，跌0.64%。九龍倉置業（1997）收報20.7元，無升跌。九龍倉集團（0004）收報22.85元，升4.1%。領展（0823）見52周低29.75元，收報30元，跌1.15%。

化妝美容股個別發展，L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.45元，升0.75%。莎莎國際（0178）收報0.81元，跌2.41%。

奢侈品股向下，周大福（1929）見52周低8.08元，收報8.09元，跌4.26%。普拉達（1913）收報57.4元，跌1.71%。六福集團（0590）見52周低15.86元，收報16.34元，跌1.68%。東方表行集團（0398）收報3.43元，跌0.87%。英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.166元，跌1.78%。新秀麗（1910）收報23.15元，跌0.64%。

澳門6月博彩毛收入降至年內低位，升16.4%，遜預期，首6月升41.9%。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.23元，跌0.38%。美高梅中國（2282）收報12.04元，跌0.99%。澳博（0880）收報2.6元，跌1.89%。永利澳門（1128）收報6.28元，跌1.88%。銀河娛樂（0027）收報36.2元，跌0.55%。金沙中國（1928）見52周低16.1元，收報16.14元，跌0.86%。

小米（1810）：香港業務首季收入增逾五成。小米汽車：7月小米SU7交付量將續破萬。收報16.56元，升0.49%。

A股稀土股上升，內地推稀土管理條例。中國稀土（0769）收報0.34元，升9.68%。

吉利汽車（0175）動力系統合資落實獲沙特阿美購10%股權。收報8.65元，跌1.59%。

紛美（0468）主席重選非執董被否決，新巨豐要求開特別股東會委2人任董事。收報2.46元，升2.93%。

恒汽（0708）授權發新股及回購決議案被逾99%股東否決。收報0.405元，跌6.9%。

TVB（0511）許濤：首季廣告增長勢頭延續至上半年。TVB股東會各動議逾五成贊成票通過 ，追認配股予大股東反對票近43%。收報3.37元，升1.51%。

遠展（0035）：港樓暫時不會大升長遠樂觀 ，冀負債比率再降。收報1.12元，升3.7%。

筆克遠東（0752）半年純利升近九成，中期息每股5.5仙。創52周高，見1.88元，收報1.82元，無升跌。

信義光能（0968）發盈喜，料中期盈利升最多45%。收報3.73元，跌5.09%。

謝瑞麟（0417）全年虧損擴大至3.74億元，不派息。收報0.79元，無升跌。

六福集團（0590）全年溢利18億元歷史第二高，按年升38%。見52周低15.86元，收報16.34元，跌1.68%。

港交所（0388）就下調港股最低上落價位諮詢市場。港交所與山西省政府合作，支持企業來港上市。收報250.2元，無升跌。

匯豐成功獲內地數碼旅遊平台徵信數據 完成跨境徵信互通試點個案。匯控（0005）收報68.35元，升0.07%。

大快活（0052）：暫無計劃加價，首財季生意微跌。收報7.89元，升0.13%。

中銀（2388）聯同鄧白氏合作，成為首家實現跨境企業徵信試點銀行 。收報23.15元，跌3.74%。

破頂股表現

破頂股包括，昇能集團（2459）創上市新高，見14.78元，收報14.5元，跌0.68%；中國移動（80941）創上市新高，見73.25元，收報73.2元，升1.81%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見33.04元，收報33.04元，升0.36%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見885.9元，收報885.9元，升0.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1060元，收報1059.75元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.7元，收報21.62元，升1.31%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1136.1元，收報1136.1元，升0.05%；ＧＸ亞洲綠債－Ｒ（83128）創上市新高，見52.46元，收報52.46元，升2.9%；趣致集團 （0917）創上市新高，見55.3元，收報54.8元，升2.53%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見78.3元，收報78元，升11.43%；京城佳業（2210）創52周高，見4.8元，收報4.8元，升2.13%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.5元，收報33.45元，升0.75%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升1.77%；秦港股份（3369）創52周高，見1.96元，收報1.9元，跌2.56%。

破頂指數成份股包括，聯通（0762）創52周高，見7.43元，收報7.37元，升2.79%；中石油（0857）創52周高，見8.28元，收報8.22元，升4.05%；中移動（0941）創52周高，見78.6元，收報78.1元，升1.43%；華潤電力（0836）創52周高，見24.85元，收報24.25元，升1.25%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，金科服務（9666）低見7.18元，收報7.28元，跌1.49%；滔搏（6110）低見3.3元，收報3.94元，跌5.06%；京東健康（6618）低見20.8元，收報21.1元，跌0.71%；凌銳控股（0784）低見0.052元，收報0.053元，跌13.11%；匯盈控股（0821）低見0.04元，收報0.047元，跌6%；華音國際控股（0989）低見0.035元，收報0.038元，跌15.56%；宏安地產（1243）低見0.037元，收報0.04元，跌4.76%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.037元，收報0.038元，跌2.56%；方達控股（1521）低見0.75元，收報0.78元，跌2.5%；REF HOLDINGS（1631）低見0.215元，收報0.218元，跌9.17%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，華泰證券（6886）低見8.48元，收報8.49元，跌1.62%；東方甄選（1797）低見12.36元，收報12.46元，跌1.27%；金沙中國（1928）低見16.1元，收報16.14元，跌0.86%；周大福（1929）低見8.08元，收報8.09元，跌4.26%；六福集團（0590）低見15.86元，收報16.34元，跌1.68%；東風集團股份（0489）低見2.21元，收報2.21元，跌0.9%；希慎（0014）低見11.14元，收報11.22元，無升跌；新鴻基地產（0016）低見66.55元，收報67元，跌0.81%；嘉華國際（0173）低見1.68元，收報1.69元，跌2.31%；東方甄選（1797）低見12.36元，收報12.46元，跌1.27%。

異動股

上升異動股，包括，大唐西市（0620）收報0.3元，升36.36%；百德國際（2668）創52周高，見1.15元，收報0.96元，升35.21%；揚科集團（1460）收報0.205元，升27.33%；雄岸科技（1647）收報0.078元，升23.81%；鈞濠集團（0115）收報6.02元，升22.86%；秀商時代控股（1849）收報0.055元，升22.22%；SINCEREWATCH HK（0444）平上市低位0.01元，收報0.012元，升20%；百得利控股（6909）收報0.87元，升19.18%；中國信息科技（8178）收報1.33元，升17.7%；建聯集團（0385）收報0.4元，升17.65%；泰昇集團（0687）收報0.395元，升16.18%。

下跌異動股，包括，千百度（1028）收報0.16元，跌42.86%；榮豐億控股（3683）創上市新低，見0.071元，收報0.11元，跌41.49%；駿東控股（8277）收報0.25元，跌38.27%；第七大道（0797）收報2元，跌36.71%；元續科技（8637）收報1.6元，跌33.88%；瑞強集團（8427）創52周高，見0.365元，收報0.23元，跌33.33%；宏信建發（9930）創上市新低，見0.99元，收報1.04元，跌30.67%；紫元元（8223）收報1.87元，跌22.41%；意馬國際（0585）收報0.305元，跌21.79%；諾亞控股（6686）創上市新低，見13.08元，收報13.08元，跌20.24%；坤集團（0924）收報0.65元，跌18.75%。

其他報道

高盛：對冲基金連續第二個月沽中國股票 沽全球股票速度兩年最快

滬指一枝獨秀 一度重上3000點

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日

野村：若特朗普當選 或加速沽中國股票、買日股

法國據報準備指控輝達 涉嫌違反反壟斷法

數字資產投資產品 資金流出放緩 比特幣ETF轉流入

攜程推生育補貼一年 共541名員工領取 補貼金額2750萬元人幣

飛機上帶貨？海航成立「海航優選」進軍直播帶貨

Vanguard料日圓兌美元跌至170 若日央行債券政策令人失望

橋水推出新基金 以機器學習作為決策主要依據

高盛稱對冲基金沽售TMT股 轉買能源和金融

建行據報大規模減薪 總行員工最少減薪一成 分行職員減幅更大

滬深三大指數向下 人行淨回籠2980億人幣

恒指低開49點 科指跌0.46% 元續科技上市跌31%

Martin Radev撤回對KeithGill證券欺詐起訴

港股ADR跌9點 夜期低水163點 元續科技上市

道指升50點 納指創收市價計新高 美債息上升