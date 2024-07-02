報道指，39歲的中國公民夏軻孚在菲律賓被綁架，雖然家人已支付過300萬元「贖金」，但綁匪仍然撕票，而同案另有一名中資醫療公司高層遇害。截至今早，潤邁德官網、披露易公告都未有提及夏軻孚相關消息。

中國駐菲律賓使館發聲明，證實一名中國公民、一名美籍華人於菲律賓被綁架後遇害，惟使館未有提及遇害者身份。

另外內地網上流傳消息指，潤邁德醫療內部發訃告，稱夏軻孚因不幸遭遇綁架案於6月24日在菲律賓逝世，追悼會已於昨日（1日）在北京東郊殯儀館舉行。

據內地媒體《紅星新聞》報道，除夏軻孚外，另外一位中國醫療器材公司高層赴菲律賓工作時亦被綁架並撕票。

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