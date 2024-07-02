虛擬保險公司OneDegree將寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元，同時加入全港首創獨有寵物危疾附加保障，不限年齡及品種，年費480元，現時亦有75折優惠，保障毛孩患上癲癇、四肢癱瘓或髕骨脫臼（移位）所帶來的醫療開支。此次添加的附加保障可以提供一次性一萬元現金保障，不限用途。不過此次現金保障一位毛孩終身只可享受一次，若一次賠付後便不可再次購買此附加保險。並且購買條件為必須是OneDegree的現有客戶。
OneDegree副行政總裁周美華指，此次附加保障已於今年五月底開始試運行，推出首天已有逾六成首次投保全港唯一寵物CEO Plan的寵物主人選擇相關附加保障。截至今年6月底，平均選擇寵物危疾附加保障的比例於新保單之中佔三成。
另外，周美華表示，今年上半年公司寵物保險業務收入按年增約40%，目前寵物保險業務佔整體生意比例已達90%。
至於未來的發展計畫，周美華表示寵物保險為公司的發展重點，亦會發展家居保險及火險，看好第二及第三季度家居保險的需求。
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