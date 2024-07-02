虛擬保險公司OneDegree將寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元，同時加入全港首創獨有寵物危疾附加保障，不限年齡及品種，年費480元，現時亦有75折優惠，保障毛孩患上癲癇、四肢癱瘓或髕骨脫臼（移位）所帶來的醫療開支。此次添加的附加保障可以提供一次性一萬元現金保障，不限用途。不過此次現金保障一位毛孩終身只可享受一次，若一次賠付後便不可再次購買此附加保險。並且購買條件為必須是OneDegree的現有客戶。